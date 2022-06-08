Çin halkını uyardı! Pencereden virüs geliyor!

Kovid-19, iki yıl boyunca herhangi bir enfeksiyon olduğu inkar edildikten sonra yetkililer tarafından Mayıs ayında kabul edilen vakalarda büyük bir artıştan bu yana Kuzey Kore'de şiddetle devam ediyor.Çin sınır şehri Dandong çok daha iyi durumdaydı ancak vakalarda son zamanlarda yaşanan artış, sıkı önlemlere yol açtıGenişletilmiş karantinalara rağmen, her gün daha fazla insanın testi pozitif çıkmaya devam etti.Salgının kaynağını belirleyemeyen yerel yetkililer, iki ülkeyi ayıran Yalu Nehri boyunca yaşayan sakinleri pencerelerini kapatmaya çağırdı.Öneriler sağlık uzmanlarını şaşırttı. Hong Kong Üniversitesi'nden bir halk sağlığı uzmanı olan Leo Poon, VICE World News'e verdiği röportajda, 'Kovid-19 parçacıklarının bu kadar uzun mesafeler kat ettiği yerlerde daha önce bunun olduğunu hiç duymadım.' dedi.Şanghay ve diğer bazı Çin şehirlerindeki kısıtlamalar iki ay sonra gevşemeye başlasa da, bir avuç yeni Kovid-19 vakası tespit edildikten sonra bazı mahalleler yeniden kilit altına alındı.