Çiftçiye 30 milyon lira destek! Rekor başvuru geldi!

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen makine ve ekipman dağıtım töreninde, üreticiye verilen desteklemelerle kentte tarım ve hayvancılığın geliştiğini söyledi.Bu yıl kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projelerinin çok daha anlam ifade ettiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:'2007-2021 yıllarında 34 proje 20 milyon lira desteklenmiş. Bu yıl kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesinde 515 projeye 30 milyon liralık destek verildi.Tarımsal üretimle kalkınmayı önceleyen ve bu desteği bütün ülkede olduğu gibi ilimizde biraz da ayrı tutularak özel desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hububat üretiminde ilimiz önemli bir yere sahiptir. Bu sene Türkiye'de hububat üretiminin en iyi olduğu illerden biriyiz.'İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da son 5 yılda 280 milyon lira genel destekleme ödemesi yapıldığını ifade etti.İnternet ortamında ve tamamen puanlama usulüne göre yapılan değerlendirme sonucunda 912 başvuru yapan üreticinin 515'inin yüzde 50 hibeyle desteklendiğini, bu sayının rekor seviyede olduğunu dile getiren Demirhan, şunları kaydetti:'Proje kapmasında 240 motorlu çapa makinesi (patpat), 59 ekim makinesi, 54 kültivatör, 48 rotovatör, 3 hasat (harman makineleri), 13 goble diskaro, 17 pulluk, 9 atomizör, 17 pülverizatör, 8 römork, sap toplamalı saman makinesi, 2 toprak merdanesi, traktör ön yükleyici olmak üzere toplamda 472 makine-ekipman desteklemesi yapılacak. Kırsal kalkınma yatırımlarında Türkiye'de ilk 20'deyiz. İl genelinde 120 mühendis tekniker, 50 veteriner hekim olmak üzere 170 teknik personelle, tarımsal oda ve birliklerimizle işbirliği içinde proje üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu yıl uygulanacak tarımsal projelerin dağıtılacak tarımsal alet ve ekipmanın Siirt ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum.'