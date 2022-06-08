CHP şimdi de kira düzenlemesine karşı çıktı!

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için, yeni kira düzenlemesi hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artış oranının, geçen yılki kiranın yüzde 25'i ile sınırlandırılacağını söyledi. Fahiş kira artışları üzerinden hükümeti köşeye sıkıştırmaya çalışan CHP, düzenleme yapılması gerektiğini savunuyordu. Düzenlemenin ardından tavır değiştiren CHP, bu kez de fahiş kiraların önüne geçecek uygulamayı eleştirmeye başladı. Kısa süre önce, Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını öneren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün yaptığı açıklamada ise, kira üzerinde hiçbir sınırlandırma yapılmaması gerektiğini savundu.BAKAN BOZDAĞ DUYURDU: KİRA ARTIŞ ORANINA SINIRLANDIRMA GELİYORAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanmak üzere Borçlar Kanunu'na bir madde ekleneceğini ifade etti. Bozdağ, kira artış oranının bir önceki kiranın yüzde 25'ini aşamayacağını söyledi. Uygulama Temmuz ayının başında başlayacak.UZMANLAR KİRA ARTIŞ ORANINA GETİRİLEN SINIRLAMANIN KİRACIYI RAHATLATACAĞI GÖRÜŞÜNDE HEMFİKİRKira artış oranının, bir önceki kiranın yüzde 25'i sınırlandırılması kararını uzmanlar yerinde bir karar olarak yorumluyor. İstanbul'da yüzde 400'lere varan kiara artışları nedeniyle kiracılar büyük mağduriyet yaşıyordu.CHP ÖNCE DÜZENLEME İSTEDİ SONRA İSE DÜZENLEMEYE 'GEREKSİZ' DEDİCHP Grup Başkanvekili Engin Altay, fahiş kira artışlarının yaşandığı günlerde Meclis'te bir açıklama yaparak Meclis'te araştrıma komisyonu kurulması gerektiğini savunmuştu. Altay, fahiş kira artışları üzerinden hükümeti köşeye sıkıştırmaya çalışırken, bugün yapılan düzenlemeyi de ilk hedef alan isim olarak dikkat çekti.Fahiş kira artışlarının önüne geçecek düzenlemeyi değerlendiren Altay, kiracıların tarafından ev sahiplerinin tarafına geçti. Altay, kira artış oranına sınırlandırma getirilmemesi gerektiğini savundu. Altay'ın kısa süre içerisindeki iki farklı tutumu dikkat çekti.Altay, fahiş kiralar üzerinden eleştiri yaptığı dönemde, "Enflasyonun yükselişiyle birlikte fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşlarımızın barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İç tüzüğünün 104 ve 105'inci maddelerine göre meclis araştırması açılmasını arz ederiz" demişti.Altay, bugün ise, "Kiraları yüzde 25'te sabitleyeceğiz. Buna güler miyiz ağlar mıyız bilemem. Bu tablo hem ev sahibini hem kiracıyı mağdur eden bir tablodur. Bu kayıt dışılığı artırır." dedi.