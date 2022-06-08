CHP'li İzmit Belediyesi'nin ihmali 3 yaşındaki Yakup'un canına mal oldu!

Acı olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta meydana geldi. Osman- Müjde Sevgili çiftinin 2 çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Yakup, yerinden oynayan konteynırın devrilmesi sonucu merdiven ile konteynır arasında sıkıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Yakup, yapılan ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan küçük çocuk, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Yakup'un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Yakup Sevgili'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIZYakup Sevgili'nin amcası Bayram Sevgili, "Şikâyetçi olacağız. Normalde bu konteynırlara hareket etmemeleri için zincir takılması lazım. Ancak, bu zincirler çıkartılmış. Yakup asılınca konteynır kayıp üzerine devrilmiş. Burada kimin ihmali varsa şikâyetçi olacağız.Bizim derdimiz para değil. Ancak tazminat davası da açacağız. Kimin ihmali varsa o tazminatı alıp çocuk vakfı veya Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. Yakup için, Yakup adına bağışlayacağız" dedi.Yakup'un cenazesi ikindi namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi. Bölgede bulunan ve daha önce yerinden oynamaması ve tehlike oluşturmaması için zincirlendikleri ileri sürülen konteynırlar İzmit Belediyesi ekipleri tarafından, kaldırdı. Konteynırların kaldırıldığını gören vatandaşlar ise belediye ekiplerine tepki gösterip "Aklınız yeni mi başınıza geldi" yorumlarında bulundu.