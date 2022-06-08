CHP Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile görüştü! Ekrem İmamoğlu'nun 'balık ziyafeti' ile gündeme gelmişti...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile partisinin genel merkezinde görüştü. Görüşmeye ilişkin detay verilmedi. Dominick Chilcott ocak ayında İstanbul karla boğuşurken Ekrem İmamoğlu ile yaptığı balık ziyafetiyle gündeme gelmişti

Yabancı ülke büyükelçilerinin muhalefet ile olan sıkı fıkı ilişkileri devam ediyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü. Görüşme CHP Genel merkezinde gerçekleşti.Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN DETAY VERİLMEDİBasına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, partinin resmi Twitter hesabından, 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.' notuyla fotoğraflar paylaşıldı.İSTANBUL KAR ALTINDAYKEN EKREM İMAMOĞLU, CHİLCOTT İLE BALIK KEYFİ YAPMIŞTICumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kar felaketiyle karşı karşıya kaldığı anlarda Sarıyer deki bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile gizli bir görüşme yapması büyük tepki çekti.İmamoğlu partisinden bili gizlediği görüşmeyi 'yemek molası' olarak tanımlamıştı. Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki göstermişti.