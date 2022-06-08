Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik'in eşi FETÖ'den tutuklandı!
Çanakkale'nin Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik'in Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Yusuf Çelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kaymakam Çelik ise Edirne Valiliği'ne hukuk müşaviri olarak atandı.
Bozcaada'ya 14 Eylül 2020 tarihinde atanan Kaymakam Bahar Kaya Çelik'in geçtiğimiz ocak ayında evlendiği eşi Yusuf Çelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bugün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Bozcaada Kaymakamlığı'nda Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kaymakamlıkta uzman olarak görev yapan Çelik, sorgusu için Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken kaymakam Çelik ise geçici süreyle Edirne Valiliği'ne atandı.