Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik'in eşi FETÖ'den tutuklandı!

Çanakkale'nin Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik'in Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Yusuf Çelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kaymakam Çelik ise Edirne Valiliği'ne hukuk müşaviri olarak atandı.