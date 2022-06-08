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Banyodaki eşini izleyen sapığı tekme tokat dövdü! Polis aramasında kadın iç çamaşırı detayı! Yer: İstanbul

İstanbul Maltepe'de eşinin duş aldığı sırada banyodaki havalandırma penceresinden izlendiğini gören adam, kaçan kişiyi kovalayarak yakaladı. Koca, kaçan şahsı yere yatırıp tekme tokat döverken o anlar kameralara yansıdı. Polise teslim edilen şüphelinin üzerinden bir başka kadına ait olduğu öğrenilen kadın iç çamaşırları çıktı.

Banyodaki eşini izleyen sapığı tekme tokat dövdü! Polis aramasında kadın iç çamaşırı detayı! Yer: İstanbul
Ekleme: 8.06.2022 - 10:02 Güncelleme: 8.06.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Banyodaki eşini izleyen sapığı tekme tokat dövdü! Polis aramasında kadın iç çamaşırı detayı! Yer: İstanbul
Maltepe'de banyodaki eşinin havalandırma penceresinden izlendiğini fark eden Ramazan K., kaçan şüpheliyi sokakta kovalayarak yakaladı. Ramazan K.'nın yere yatırıp tokat attı.
Yaşananlar kameraya yansırken, şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın bodrum katında oturan Kezban K. banyoya girdi. Duş aldığı sırada bir kişinin banyo
penceresinden kendisini izlediğini fark ederek durumu eşi Ramazan K.'ya söyledi. Ramazan K. şüpheliyi kovalamaya başladı. Sokakta yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Ramazan K. şüpheliyi yere yatırıp tokatladı. Şüphelinin elini öperek yalvardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed Ç.'yi (22) gözaltına alarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne getirdi.

Şüphelinin yapılan üst aramasında ceplerinde kadın iç çamaşırları bulundu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede ise yerde içinde kimlik bulunan bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşan polis, şüphelinin üzerindeki iç çamaşırlarının cüzdan sahibinin eşine ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada Muhammed Ç.'nin iç çamaşırlarını sokaktaki çöp kutusundan aldığını söylediği öğrenildi. Yapılan işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Muhammed Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CAM DAHA BÜYÜK OLSA GİRMEYE ÇALIŞACAK"

Ramazan K., "Sabah 07.00-07.30 civarlarında bizim burası lavabomuz. Eşim içerideyken vatandaşın birisini buradan gözetleme yaparken yakaladık. Sonra
emniyet güçlerimize teslim ettik. Sinekliğimizi yırtmış. Cama zorlama yapıyor.

Girmesi mümkün değil ama zorluyor yani. Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak. Daha kötü şeyler yapmaya çalışacak. Ben gördüm, arkasından seslenince bu taraftan kaçtı. Ben de koşarak yakaladım. 'Ağabey beni polislere vermeyin, bir daha yapmayacağım.' gibi şeyler söylüyordu. Emniyetimizin daha çok önlem almasını isteriz.

Bunlar yarın başkasının başına da gelebilir. Küçük çocuklara olabilir, büyüklere olabilir. Bugün yakalandı ama yarın yakalanamayabilir. Daha başka şeyler de yapabilir" dedi.
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Banyodaki eşini izleyen sapığı tekme tokat dövdü! Polis aramasında kadın iç çamaşırı detayı! Yer: İstanbul
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