Bakan Yanık duyurdu: Dev ödeme hesaplara yatırıldı! Yaşlı aylığı ve engelli maaşı nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haziran ayı ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Haziran ayı çerçevesinde yaklaşık 837 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 662 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.HAZİRAN AYINDA YATAN TOPLAM TUTAR 1 MİLYAR 499 MİLYON TLEngelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, 'Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Haziran ayında 1 milyar 499 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık' ifadelerini kullandı.Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.Yaşlılık maaşı alma koşulları, 2022 yılı itibari ile güncel olarak şöyle sıralanmıştır:• 65 yaşın doldurmak• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak• Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak• Herhangi bir gelire sahip olmamak• Nafaka almamak• Sağlık sigortasına sahip olmamak• %40 üzerinde engelli olmak (Engelli olmayan vatandaşlara yaşlılık maaşı verilebilmesi mümkün değildir.)• Hanenin toplam gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olmasıYaşlılık maaşının alınabilmesine gerekli görülmüş olan evraklar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:• 2 adet vesikalık fotoğraf• Fakirlik kâğıdı• Vukuatlı nüfus kayıt belgesi• Maaş alınmadığını belgeleyen resmi bir kâğıt• Mal bildirimi• Sağlık kurulundan alınan bir yaşlılık raporuGüncel yaşlılık maaşının tutarı, 2022 yılı ocak ayı itibari ile 1.084 TL olarak belirlenmiştir.Yaşlılık maaşı alan kimseler, 2022'nin Haziran ayına kadar bu ücret üzerinden, Haziran ayından sonra ise zamlı olarak maaş almaya devam edeceklerdir.Yaşlılık maaşına başvuru yapılabilmesi için iki farklı yol bulunur:• E-devlet• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesiHer iki yerden yapılan başvurular doğrudan işleme alınır. Yaşlılık maaşı başvurusu yapıldıktan sonra da kısa zaman içinde sonuçlanır ve kişilerden ilgili kurumlara gerekli olan belgeleri getirerek teslim etmeleri talep edilir.Yaşlılık maaşı alabilecek olan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şöyle belirlenmiştir:• 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar, 20 yıl sigortalı ve 5.000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerini ödemişlerse yaşlılık maaşı alma hakkına sahiptirler.• 55 yaşını doldurmuş olan erkekler, 25 yıl sigortalı ve 5.000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerini ödemişlerse yaşlılık maaşı alma hakkına sahiptirler