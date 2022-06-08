Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yoğun diplomasi trafiği... Bugün sabah saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ardından da Hollandalı mevkidaşı ile bir araya geldi. görüşme sonrası ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu 'Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor. Biz yazılı belgeye dönüşü bekliyoruz.' dedi.