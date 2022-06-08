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Bakan Akar Kamerun Savunma Bakanı Assomo ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 kapsamında Türkiye’ye gelen Kamerun Savunma Bakanı Assomo ile bir araya geldi.

Ekleme: 8.06.2022 - 14:34 Güncelleme: 8.06.2022 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar Kamerun Savunma Bakanı Assomo ile görüştü
Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 kapsamında Türkiye'ye gelen Kamerun Savunma Bakanı Assomo ile bir araya geldi.

Görüşmede, başta askerî eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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