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Ata Demirer'den 'mahalleye dönüş' paylaşımı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken komedyen Ata Demirer, yeni filminin çekimleri için Bursa'ya gitti. Ünlü oyuncu, büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti. Çocukken verdiği pozun aynısını çektiren Demirer, bu kareyi takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 8.06.2022 - 09:32 Güncelleme: 8.06.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Ata Demirer'den 'mahalleye dönüş' paylaşımı
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, fazla kilolarından kurtulmasıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Demirkol’un sunduğu, Socrates Dergi’nin YouTube kanalında yayınlanan 'Galaxy Rehberi' adlı programa konuk olan Demirer, mide ameliyatı olduğu iddialarına açıklık getirmişti.

"ÇENEMİ TUTUNCA KİLO VERİYORUM"

50 kilo verdiği yönündeki haberlerle ilgili "Saçma sapan şeyler söylemişler" diyen Ata Demirer, “50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım. Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum. Güzellik için mide ameliyatı olan var. 20 kilo için yapıyor bunu, çünkü kafası şişko. Ben 17-18 kilo verdim ama mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben" şeklinde konuşmuştu.

ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİ

Bugüne kadar çektiği Eyvah Eyvah serisiyle büyük bir başarı yakalayan Ata Demirer, uzun bir aradan sonra yeniden sete çıktı. Şimdilerde 'Bursa Bülbülü' adlı filmi için kamera karşısına geçen ünlü isim, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.


MEKANDAN ARKADAŞININ KOLUNDA ÇIKTI

Filmin çekimlerini çocukluğunun geçtiği Bursa’daki mahallesinde gerçekleştiren Ata Demirer, çocukken çekildiği pozun aynısını verdi. O günleri yad eden ünlü isim, gönderisine; "Mahalleye dönüş" notunu düştü.

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