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Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat

Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat
Ekleme: 8.06.2022 - 09:50 Güncelleme: 8.06.2022 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat
Ankara'da dün öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Onlarca iş yerini su bastı, araçlar suya gömüldü.

Vatandaşlar yüzerek kurtuldu, araçlar sular altında kaldı
Vatandaşların yüzerek kurtulduğu selde can kaybı yaşanmazken, geriye maddi hasar kaldı.

Dünkü yağışın ardından bugün valilik bir kez daha uyardı.

Ankara Valiliği'ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Valilik uyardı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 8 Haziran Çarşamba günü 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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