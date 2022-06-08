  • USD: 17,09 - 17,12
  • EURO: 18,29 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara'da etkili sağanak yerini doluya bıraktı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Başken sular altında kaldı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Çankaya ilçesinde cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Bazı iş yeri ve evleri de su bastı. Çok sayıda araç sürücüsü, su birikintilerinden geçerken yolda kaldı. Yarım metreyi aşan su birikintisi nedeniyle toplu taşıma araçları ve bazı araçların içi suyla doldu.

Ekleme: 8.06.2022 - 21:03 Güncelleme: 8.06.2022 - 21:05 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da etkili sağanak yerini doluya bıraktı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yollarda su seviyesi yükseldi, mazgallar taştı ve bazı yollar göle döndü. Trafikte araçlar hareket etmekte güçlük çekti, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.

Özellikle Çankaya ilçesinde cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Bazı iş yeri ve evleri de su bastı. Çok sayıda araç sürücüsü, su birikintilerinden geçerken yolda kaldı.

Bazı araçlar da alt geçitlerde mahsur kaldı. Yarım metreyi aşan su birikintisi nedeniyle toplu taşıma araçları ve bazı araçların içi suyla doldu

Çankaya Beşevler semti Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin büyük bölümü sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadının zor anlarını AA muhabiri görüntüledi.

Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.

Kısa süre sonra zorlukla ayağa kalkan kadın, suyla kaplı yolda yürümeye çalışırken bir kez daha düştü.

Caddenin kapanması nedeniyle bazı yayalar Ankara Üniversitesi çevreleyen duvarın üzerinden yürüyerek yola devam etmeye çalıştı.

VALİLİKTEN UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Ankara Valiliği akşam 09.00-23.00 saatleri arasında beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. Olası sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Caddeleri ve evleri su bastı. Keçiören'de bir vatandaş selde bir süre sürüklendi. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.
ABD'li diplomat 'Türkiye'nin operasyondan geri adım atması için elimizden geleni yaptık' diyerek duyurdu!
HDP'den PKK itirafı!
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'alevi' vetosu!
Meral Akşener’e ayar verildi! Sözleri tek tek çürütüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO sorusuna Yunanistan örneğiyle yanıt verdi!
Bakan Karaismailoğlu, CHP'li Gürsel Tekin'e 'mühendislik' dersi verdi!
Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile toplantıda!
Kira artışına yüzde 25 sınırı resmen geldi!
AK Parti'den skandal rapora sert tepki: Yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz!
CHP şimdi de kira düzenlemesine karşı çıktı!
Yunanistan'ın planı ortaya çıktı! Göçmenler için harekete geçtiler, hedefte yine Türkiye var...
Rusya devlet kanalı terörist elebaşı Kobani'yi yayına çıkardı
CHP Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile görüştü! Ekrem İmamoğlu'nun 'balık ziyafeti' ile gündeme gelmişti...
'İYİ Parti'de öfke yok düşmanlık yok' diyen Meral Akşener Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfürler savurduğu görüntüyle gündem oldu
Başkent Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü!
LPG yüklü tanker devrildi! Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı
SADAT'tan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Münbiç'teki teröristler ABD yapımı tanksavar kullanıyor
Necip Hablemitoğlu'na suikast düzenleyen time operasyon! Tetiği kim çekti? Düğüm çözülecek... Levent Göktaş...
Halk TV'de büyük skandal! Terör örgütünün elindeki bölgeleri böyle tanımladı...
Dünya bunu konuşuyor! Şimdi de kanser aşısı buldular!

Dünya bunu konuşuyor! Şimdi de kanser aşısı buldular!

40 bin saat uçan milli İHA tanıtıldı!

40 bin saat uçan milli İHA tanıtıldı!

DSÖ'den endişelendiren açıklama: Yeni varyant çok tehlikeli...

DSÖ'den endişelendiren açıklama: Yeni varyant çok tehlikeli...

Ankara'da etkili sağanak yerini doluya bıraktı!

Ankara'da etkili sağanak yerini doluya bıraktı!

Çin halkını uyardı! Pencereden virüs geliyor!

Çin halkını uyardı! Pencereden virüs geliyor!

İstanbul-Edirne arası bir buçuk saat: Demir İpek Yolu'na ilk kaynak yapıldı

İstanbul-Edirne arası bir buçuk saat: Demir İpek Yolu'na ilk kaynak yapıldı