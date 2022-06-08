Ankara'da etkili sağanak yerini doluya bıraktı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Başken sular altında kaldı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Çankaya ilçesinde cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Bazı iş yeri ve evleri de su bastı. Çok sayıda araç sürücüsü, su birikintilerinden geçerken yolda kaldı. Yarım metreyi aşan su birikintisi nedeniyle toplu taşıma araçları ve bazı araçların içi suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Yollarda su seviyesi yükseldi, mazgallar taştı ve bazı yollar göle döndü. Trafikte araçlar hareket etmekte güçlük çekti, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.Özellikle Çankaya ilçesinde cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Bazı iş yeri ve evleri de su bastı. Çok sayıda araç sürücüsü, su birikintilerinden geçerken yolda kaldı.Bazı araçlar da alt geçitlerde mahsur kaldı. Yarım metreyi aşan su birikintisi nedeniyle toplu taşıma araçları ve bazı araçların içi suyla dolduÇankaya Beşevler semti Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin büyük bölümü sağanak nedeniyle sular altında kaldı.Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadının zor anlarını AA muhabiri görüntüledi.Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.Kısa süre sonra zorlukla ayağa kalkan kadın, suyla kaplı yolda yürümeye çalışırken bir kez daha düştü.Caddenin kapanması nedeniyle bazı yayalar Ankara Üniversitesi çevreleyen duvarın üzerinden yürüyerek yola devam etmeye çalıştı.Ankara Valiliği akşam 09.00-23.00 saatleri arasında beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. Olası sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Caddeleri ve evleri su bastı. Keçiören'de bir vatandaş selde bir süre sürüklendi. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.