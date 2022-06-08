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Almanya'nın başkenti Berlin'de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 30 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri aracın sürücüsü olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ekleme: 8.06.2022 - 12:24 Güncelleme: 8.06.2022 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Almanya'nın başkenti Berlin'de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Alman kamu yayın kuruluşu rbb24'ün habere göre, Berlin'in batısında bir araç kalabalığın arasına daldı.

Şu anda en az 30 kişinin yaralandığı, bazılarının ciddi şekilde yaralandığı tahmin ediliyor. Olayda 1 kişi hayatını kaybettiği belirtili.

Almanya'nın başkenti Berlin'de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Rankestrasse ile Tauentzienstrasse kavşağında meydana geldi.

Aracın kısmen kaldırımda, kısmen de bir dükkanda olduğu belirtildi. Arabanın sürücüsü hakkında hiçbir şey bilinmiyor.
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