AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği ortaya çıkan İBB çareyi 2017'deki haberi silmekte buldu

İBB AK Parti Grupbaşkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz gün AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplenen İBB'ye tepki gösterdi. Göksu'nun 35 yeni spor salonu açacaklarını duyuran İBB'ye "Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı." sözleriyle tepki vermesinin ardından belediyeden yeni bir hamle geldi. İBB, gelen tepkilerin ardından açılışını yaptığını iddia ettiği spor salonlarına dair 2017'de düzenlenen etkinliği konu alan haberi resmi web sitesinden kaldırdı.

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 24 ilçede 35 yeni spor salonu açılacağını duyurdu. İBB'nin resmi sosyal medya hesabından da yapılan paylaşım sonrası İBB AK Parti Grupbaşkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 35 yeni spor salonu açacaklarını duyuran İBB'ye tepki gösterdi.



İBB'nin açılışını yapacağını duyurduğu spor salonlarının inşaatının AK Parti döneminde başladığını söyleyen Göksu şu ifadeleri kullandı:



"Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı."



İBB için 'Kurdele belediyeciliği' ifadesini kullanan Göksu, söz konusu salonların inşaatlarının başladığı tarihleri de paylaştı.



İBB 2017'DEKİ HABERİ SİTEDEN KALDIRDI



AK Parti döneminde başlatılan projeleri sahiplenen İBB, Göksu'nun tepkisinin ardından harekete geçti. İBB'nin, açılışını yaptığını iddia ettiği okul spor salonlarına dair 2017'de düzenlenen etkinliği konu alan haberin resmi web sitesinden kaldırıldığı ortaya çıktı.





