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AK Parti'den skandal rapora sert tepki: Yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yi hedef alan skandal raporuna, "Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler." diyerek tepki gösterdi.

AK Parti'den skandal rapora sert tepki: Yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz!
Ekleme: 8.06.2022 - 18:27 Güncelleme: 8.06.2022 - 18:27 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den skandal rapora sert tepki: Yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz!
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu(AP)nun gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırladığını söyledi. Çelik AP'nin Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

Çelik konu ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMELİ

AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye'ye teşekkür eden bir tutum içinde olmalıdır. Ayrıca Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmeyen AB kurumlarına dönük somut eylem planı önermelidir.

BENCİL DEĞERLENDİRMENİN ANLAMI YOK

Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece Türkiye eleştirisi yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Demokratik kavramları dar bir bakış açısıyla birer siyasi kaldıraç gibi kullanmak bencil bir yaklaşımdır. AP demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur.

"AVRUPA PARLEMENTOSU'NUN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ OLMALIDIR"

Cumhurbaşkanımız AB tarafından Türkiye'ye verilen ve tutulmayan sözleri kapsamlı bir şekilde sık sık dile getirmektedir. AB kurumlarının sözlerini tutmayan bencil siyasetleri, Avrupa Parlementosu'nun öncelikli gündemi olmalıdır.

AP ciddi bir Türkiye raporu hazırlamak istiyorsa, AB tarafından Türkiye'ye verilen sözlerin neden tutulmadığını böyle bir raporun başlangıcına koymalıdır. AP bencil siyasetler yerine Türkiye'ye demokratik dayanışma ve ahde vefa temelinde diyalog önermelidir.
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