ABD'li diplomat 'Türkiye'nin operasyondan geri adım atması için elimizden geleni yaptık' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir operasyon hazırlığında olduğunu duyurmuştu.Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda da sınır ötesi bir operasyonun gerekliliği vurgulanmıştı.Olası sınır ötesi operasyona karşı çıktıklarını her fırsatta açıklayan ABD yönetiminden, yeni bir çıkış geldi.ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Türkiye'nin olası Suriye operasyonundan endişe duyduklarını, Türkiye ile olası bir operasyonu önlemek üzere görüşmeler yaptıklarını söyledi.Leaf, 'Türk hükümeti bizim böyle bir girişim konusundaki görüşlerimizi çok iyi biliyor. Onlarla bir dizi üst düzey angajmanımız oldu. Henüz işe gireli bir hafta olmadı. Türk hükümeti ile bu konuda angaje olmak için erken bir fırsat arıyorum.' dedi.ABD'li üst düzey diplomat, Türkiye'nin olası bir operasyonunun, ABD'nin Suriye'deki misyonunu da tehlikeye atacağını iddia ederken, 'Türk hükümetini bu operasyondan geri adım attırmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.' diye konuştu.Bir senatörün, 'Peki Türkiye geri adım atacak mı?' sorusuna ise Leaf, 'Kaygılarımızı ifade ediyoruz ama şu anda sadece bu konuda değil diğer konularda da karşılık vermeye yanaşmıyorlar. Dolayısıyla açık olmak gerekirse geri adım atmıyorlar.' yanıtını verdi.