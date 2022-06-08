  • USD: 16,71 - 16,74
  • EURO: 17,84 - 17,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'den İstanbul Havalimanı'na ödül! En iyiler arasında yer aldı!

Dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanı olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler, "En iyi aktarma havalimanı" ve "En iyi aile dostu uluslararası havalimanı" ödüllerini bu yıl İstanbul Havalimanı'na verdi.

Ekleme: 8.06.2022 - 12:54 Güncelleme: 8.06.2022 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
ABD'den İstanbul Havalimanı'na ödül! En iyiler arasında yer aldı!
ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler tarafından, 'En İyi Aktarma Havalimanı' ve 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödülleri bu yıl İstanbul Havalimanı'na verildi.

Dünyanın en iyi havalimanı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İGA İstanbul Havalimanı, prestijli kurumlar tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Aylık yaklaşık 500 bin okuyucuya ulaşan ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler; bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiği '2022 Leisure Lifestyle Awards' ödüllerinde İGA İstanbul Havalimanı'nı 'En İyi Aktarma Havalimanı', bu sene beşinci kez düzenlediği '2022 Wherever Awards'ta' ise 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödüllerine layık gördü.

ABD'den İstanbul Havalimanı'na ödül! En iyiler arasında yer aldı!

Global Traveler'ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ankette okuyucular deneyimleri çerçevesinde seyahatle ilgili hizmetleri, destinasyonları, otelleri, havayollarını ve gemi seyahatlerini oylarken; sonuçlar da dünyanın en iyilerini belirliyor. Birinci olduğu sıralamada İGA İstanbul Havalimanı'nı 'En İyi Aktarma Havalimanı' alanında dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Miami Uluslararası Havalimanı ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilen Singapur Changi Havalimanı takip ediyor. New York'taki The Lotos Club'da 7 Haziran'da düzenlenen ödül töreninde İGA İstanbul Havalimanı adına her iki ödülü de İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül teslim aldı.

ABD'den İstanbul Havalimanı'na ödül! En iyiler arasında yer aldı!

Konuşmasında kısa zamanda kat ettikleri yola ve öncü çalışmalarıyla saygın kuruluşların takdirini kazandıklarına değinen Şengül sözlerini şöyle sürdürdü: 'İGA İstanbul Havalimanı olarak yolcularımıza sihirli bir yolculuk vaadiyle yola çıktık. İnşaat aşamasından itibaren tüm planlarımız İGA İstanbul Havalimanı'nı herkes için erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, teknolojiyle donanmış, sürdürülebilirliğe katkı sunacak hale getirmek içindi.

ABD'den İstanbul Havalimanı'na ödül! En iyiler arasında yer aldı!

Ve bugün geldiğimiz noktada dünyada saygın bir dergi tarafından 'Aile Dostu Havalimanı' olarak takdir kazanıyor olmak bizlere gurur veriyor, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 'En İyi Aktarma Havalimanı' ödülü ise bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan konumumuzu daha da güçlendiriyor. Bu iki değerli ödül için Global Traveler okuyucularına teşekkür ediyorum. 2019'da henüz ilk yıllarımızda Global Traveler okuyucuları Leisure Lifestyle ödüllerinin 'Üstün Yenilik' kategorisinde bizi 'Özel Başarı Ödülü'ne layık görmüştü. O günkü beğeni ve güvenlerinin bugün artarak karşılık buluyor olmasından mutluluk duyuyoruz.'
Necip Hablemitoğlu'na suikast düzenleyen time operasyon! Tetiği kim çekti? Düğüm çözülecek... Levent Göktaş...
Halk TV'de büyük skandal! Terör örgütünün elindeki bölgeleri böyle tanımladı...
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 60 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Almanya'nın başkenti Berlin'de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
KKTC'den Rum kesimine çok sert tepki: Haddinizi aştınız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir iftira daha: Köy okullarını AK Parti kapattı!
Dünyanın gözü burada...Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov'dan kritik açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu eski başdanışmanı için ikinci karar
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO için sunduğu 10 şart belli oldu
AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği ortaya çıkan İBB çareyi 2017'deki haberi silmekte buldu
Bakan Bozdağ açıkladı! İşte yeni kira artış oranları
EFES-2022 Tatbikatı'na Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli de katılacak
Bakanlık rakamları paylaştı! Kaç Afganistan uyruklu göçmen ülkesine gönderildi?
PKK/YPG saldırıları güvenlik bölgelerini tehdit ediyor! 'PKK/YPG insanları öldürüyor'
Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam'da önemli mesajlar: Sığınmacılar, dar gelirliler, sosyal medya ve 6'lı masa...
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’ya geldi
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat
Banyodaki eşini izleyen sapığı tekme tokat dövdü! Polis aramasında kadın iç çamaşırı detayı! Yer: İstanbul
CHP'li İzmit Belediyesi'nin ihmali 3 yaşındaki Yakup'un canına mal oldu!
Irkçılar ev basıp katletti: 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed'i öldürdüler
İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!

İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!

Tarihin en büyük hazinesi görüntülendi: Tam 200 ton altın, gümüş ve zümrüt...

Tarihin en büyük hazinesi görüntülendi: Tam 200 ton altın, gümüş ve zümrüt...

3600 ek göstergede detaylar belli oldu! Milyonların beklediği tablo paylaşıldı!

3600 ek göstergede detaylar belli oldu! Milyonların beklediği tablo paylaşıldı!

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu!

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu!

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı