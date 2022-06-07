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Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

The Guardian'ın Brezilya'da çalışmalar yürüten gazetecisi Dom Phillips, Amazon'da kayboldu. Phillips'in yanında yerel topluluklar konusunda uzman Bruno Araujo Pereira da olduğu ifade edilirken, Phillips'in bir süredir bölgedeki kaçak avcılar tarafından tehditler aldığı iddia edildi. The Guardian ise yaptığı açıklama durumdan dolayı oldukça endişeli olduklarını dile getirdi.

Ekleme: 7.06.2022 - 16:48 Güncelleme: 7.06.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı
Ünlü İngiliz gazetesi The Guardian'ın gazetecisi Dom Phillips, Brezilya'da kayboldu. Phillips'in en son Amazon'da bulunan Javari bölgesinde olduğu ifade ediliyor.

Aynı zamanda Phillips'in yanında bulunan ve yerel topluluklar üzerine çalışmalar yapan Bruno Araujo Pereira da bölgede kayboldu.

Yetkililer, bot ile bulundukları Vale do Javari bölgesinden dönmesi beklenen ikiliden 5 Haziran erken saatlerden bu yana haber alınamadığını söyledi.

Öte yandan Pereira'nın, araştırma çalışmaları yürüttüğü Vale do Javari bölgesinde kaçak avcılar tarafından daha önce tehdit edildiği belirtildi.

Çok sayıda köyün bulunduğu Vale Do Javari, Brezilya'nın en büyük 2'inci yerel bölgesi konumunda. Hükümet yetkilileri bu alanda balıkçılar ve kaçak avlananlara sık sık müdahale ediyor.

Brezilya Federal Savcısı tarafından dün olayla ilgili soruşturma başlatılırken, donanmanın destek verdiği arama çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki yerli bir grup olan Univaja, ikilinin geçen hafta tenkle ile Lago do Jaburu olarak bilinen bölgeye doğru yola çıktığını söyledi. Pazar günü ise ikilinin nehir yoluyla dönmeye başladığı düşünülüyor.

Guardian sözcüsü ise 'Guardian çok endişeli ve Phillips'in nerede olduğu konusunda acil bilgi istiyor. Gerçekleri mümkün olan en kısa sürede ortaya çıkarmak istiyoruz' dedi.
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