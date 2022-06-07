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Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük yardımcılarından olan Anka ve Aksungur silahlı insansız hava araçlarının, üzerlerine entegre edilen SAR radarı ile Ukrayna'dan sürüklenen başıboş mayınları tespit ettiği söyleyen TUSAŞ İHA Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, dünyada binlerce firmanın insansız hava araçları üretmeye çalıştığını ifade ederek “Türkiye bu alanda çok iyi bir yerde ama çok sert bir rekabet var" dedi.

Ekleme: 7.06.2022 - 15:50 Güncelleme: 7.06.2022 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da
Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ederken, tatbikat alanında oluşturulan Savunma Sanayi Sergisinde en dikkat çeken stantlardan biri de Anka SİHA'nın boy gösterdiği Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) standı oldu.

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Yabancı askeri heyetlerin oldukça dikkatini çeken Anka, tüm heybetiyle alanda yer alırken, TUSAŞ İnsansız Hava Araçları Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Anka'nın kontrol istasyonunda bulunan pilotunun sadece acil durumlarda müdahale ettiğini ifade ederek, “Pilot, uçağa ne yapması gerektiğini söylüyor sadece. Şu ana kadar Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Cumhurbaşkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılıyor. Yurtdışında da Tunus ve Kazakistan'a ihracatını gerçekleştirdik, Malezya için de karar verilmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

SİHA'ların çok uzun müddet havada kalıyor olmasının ve fırsat hedeflerini üzerlerinde taşıdıkları mühimmatla beraber etkisiz hale getirebilmesinin kendini vazgeçilmez kıldığını söyleyen Yıldız, “Türkiye de bu alanda dünyada çok iyi bir yerde ama çok iyi bir yerde olması demek sonsuza kadar böyle devam edeceği anlamına gelmiyor. Herkes çok hızlı bir şekilde bu alana giriyor, yarışıyor. Dünyada binlerce firma insansız hava araçları üretmeye çalışıyor. Çok sert bir rekabet var ve gitgide sertleşecek” diye konuştu.

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

“Ukrayna'dan gelen mayınları tespit etti”
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında hem Ankara hem Aksungur'un görev yaptığını ifade eden Yıldız, “Aksungur'un ortalama görev süresi 43-44 saat civarında. Anka ve Aksungur'un üzerine SAR radarı da entegre ettik.

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Bu radarla beraber deniz üzerinde yüzen serseri mayın dediğimiz başıboş kalmış mayınları tespit edebiliyoruz. Özellikle Ukrayna'da kalan serbest kalan mayınların, ticari gemiler için tehdit oluşturan mayınların tespiti bu şekilde yapıldı. Anka'nın üzerinde gece ve gündüz görev yapabilen bir kamera var. 8 kilometre mesafeden bir insanın elinde sopa mı silah mı taşıdığını tespit edebiliyor. Özellikle terör hedeflerine karşı çok etkin bir araç” dedi.

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Orman yangınlarında da yardımcı
Anka'nın üzerinde bulunan termal kameranın, orman yangınlarında da gözetleme görevi gerçekleştirdiğini söyleyen Yıldız, “Dumanın altında alev cephesinin nerede olduğunu, hangi bölgenin daha sıcak olduğunu, alevin ne tarafa doğru ilerlediğini tespit edilebiliyor. Bu sayede yerde orman yangınlarına müdahale eden unsurlar daha rahat koordine edilebiliyor. Kameranın yanı sıra MAM-L ve MAM-C mühimmatları taşıyabiliyor. Bu mühimmatlar, zırhlı araçları ve tankları etkisiz hale getirebiliyor.

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Uçağın üzerinde telsiz istasyonu da mevcut. Bu sayede, yerde birbiriyle görüşemeyen unsurlar, uçak üzerinden birbirleriyle görüşebiliyor. Uçağın üzerine istihbarat yükleri de taşıyoruz. 30 MHz ve 18 GHz arasında yayın yapan tüm yayın kaynaklarının yerini ve tipini tespit edebiliyor. Bu da hedef bulmada yardımcı ekipmanlardan bir tanesi” diye konuştu.

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da
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