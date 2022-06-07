Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’da!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Kritik konuların konuşulacağı Dışişleri Bakanları zirvesi başta olmak züere Lavrov'un Türkiye temasları uluslararsı medya tarafından ilgiyle izleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'ya geldi.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; tahıl krizi, Suriye ve devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konularını görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yapacakları ikili görüşmenin ardından yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek.