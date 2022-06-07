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Kritik zirve: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'de! 4 dosya masada

Türkiye ile Rusya bir kez daha kritik bir görüşme yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile tahıl koridoru, Ukrayna’da ateşkes şartları, Suriye meselesi ve NATO’yu görüşecek.

Kritik zirve: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'de! 4 dosya masada
Ekleme: 7.06.2022 - 09:28 Güncelleme: 7.06.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Kritik zirve: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'de! 4 dosya masada
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana ateşkes için kritik adımlar atan Türkiye, dünyada başlaması muhtemel gıda krizinin önüne geçmek için de kilit rol oynuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Karadeniz'de güvenli koridor oluşturulması için bugün Ankara'da olması bekleniyor, ancak görüşmeler yarın yapılacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, taraflar çekincelerin giderilmesi halinde Ukrayna limanlarında gemi trafiğinin koordineli şekilde yapılmasına sıcak bakıyor. Dünyanın yakından izleyeceği görüşme için talebin Lavrov'dan gelmesi de bu durumu destekliyor.

ATEŞKES GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye ivedi bir şekilde tarafların çekincelerinin bir an önce giderilerek güvenli bir koridor oluşturulmasını istiyor. Ankara muhataplarına Ukrayna limanlarının açıklarındaki mayınların temizlenmesi, gemilerin sefer süresi ve koridorun hazırlanması göze alındığında geçecek sürenin hesaba katılması gerektiğini iletiyor. Bu kapsamda önemli kararların alınma ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan tarafların lojistik, askeri ve tarım gibi farklı alanlarda uzmanların bir araya gelerek konu üzerinde çalışması gerekliliği üzerinde duruluyor. Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde ayrıca bir an önce Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için atılması gereken adımlar da masada olacak.

SURİYE OPERASYONU

Görüşmelerde Suriye'deki genel durum, anayasal süreç ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon da ele alınacak. Rusya, Barış Pınarı Harekâtı sonrası Türkiye'ye belirlenen bölgelerde terör örgütü PKK/ YPG/PYD unsurlarının temizlenmesi yönünde taahhütte bulundu, buna karşın teröristler Türkiye'nin harekât bölgelerine roket saldırıları gerçekleştirdi.

İSVEÇ-FİNLANDİYA MASADA

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunun Rusya tarafında yarattığı güvenlik endişesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Ankara, terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarına sıcak bakmıyor.

LAVROV UÇAMADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Sırbistan'a komşu ülkelerin hava sahasını açmadıkları için Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Belgrad'a gidemediğini söyledi. Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili 'Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar' açıklamasını yaptı.

PUTİN'İ KIZDIRACAK FÜZE HAMLESİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndereceklerini açıkladı. Wallace, M270 roket sisteminin Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı savunmasında etkin olacağını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Uzun menzilli silahlar gönderirlerse bundan gerekli sonuçları çıkararak henüz hedef almadığımız noktalara saldırılar düzenleyeceğiz' demişti.

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Kritik zirve: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'de! 4 dosya masada
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