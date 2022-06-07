Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında partisindeki Atatürkçüleri tasfiye ettiğini itiraf etti: CHP eski CHP değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmada skandal bir itirafa imza attı. CHP'de uzun süredir Atatürkçü isimlerin tasfiyesi sürerken Kılıçdaroğlu, grup toplantısında söylediği sözlerle de bu durumu itiraf etmiş oldu."CHP ESKİ CHP DEĞİL"Kılıçdaroğlu, şuları söyledi Şuna inanmanızı isterim; CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz. Artık birlikteyiz, artık beraberiz. Aynı değerleri savunuyoruz. aynı değerleri savunmaya devam edeceğiz"HELALLEŞME DEMİŞTİ HESAPLAŞMAYA ÇEVİRDİCHP Genel Başkanı daha önce yaptığı "helalleşme" çıkışını da "hesaplaşmaya" çevirdi. Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı gibi tehditlerine devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili de sözleşme yapılmış müteahhitleri bir kez daha tehdit etti ve "Bunlarla helalleşecek miyiz; yok efendim, bunlarla hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.