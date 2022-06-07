  • USD: 16,71 - 16,74
  • EURO: 17,84 - 17,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında partisindeki Atatürkçüleri tasfiye ettiğini itiraf etti: CHP eski CHP değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında itirafta bulundu. CHP Genel Başkanı, partisindeki Atatürkçü isimleri tasfiye ettiğini "Şuna inanmanızı isterim; CHP eski CHP değil" sözleriyle ilan etti.

Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında partisindeki Atatürkçüleri tasfiye ettiğini itiraf etti: CHP eski CHP değil
Ekleme: 7.06.2022 - 16:54 Güncelleme: 7.06.2022 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında partisindeki Atatürkçüleri tasfiye ettiğini itiraf etti: CHP eski CHP değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmada skandal bir itirafa imza attı. CHP'de uzun süredir Atatürkçü isimlerin tasfiyesi sürerken Kılıçdaroğlu, grup toplantısında söylediği sözlerle de bu durumu itiraf etmiş oldu.

"CHP ESKİ CHP DEĞİL"
Kılıçdaroğlu, şuları söyledi Şuna inanmanızı isterim; CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz. Artık birlikteyiz, artık beraberiz. Aynı değerleri savunuyoruz. aynı değerleri savunmaya devam edeceğiz"

HELALLEŞME DEMİŞTİ HESAPLAŞMAYA ÇEVİRDİ
CHP Genel Başkanı daha önce yaptığı "helalleşme" çıkışını da "hesaplaşmaya" çevirdi. Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı gibi tehditlerine devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili de sözleşme yapılmış müteahhitleri bir kez daha tehdit etti ve "Bunlarla helalleşecek miyiz; yok efendim, bunlarla hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

Roma çöp vebasıyla karşı karşıya: UNESCO'dan yardım istendi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den asgari ücret açıklaması
Sultangazi'de İETT şoförü çocuklara çarpıp kaçtı
NATO'ya girmek isteyen İsveç'te işler karışık! Terör örgütü PKK üyesi vekilin oyu her şeyi değiştirdi
Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında partisindeki Atatürkçüleri tasfiye ettiğini itiraf etti: CHP eski CHP değil
Gezi Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin kanun teklifi Meclis'te
Ankara'da sağanak sonrası su baskını! Araçlar suya gömüldü
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Adalar'ın egemenliği tartışılacak
Almanya'dan teröre tam destek: PKK'nın dinlenme alanı
İstanbul'da korkunç olay! İETT otobüsü yol üstünde arızalandı... Yardıma giden ekipteki adamı ezdi
Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!
Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu hasar gördü daireyi atık su bastı: 100 defa aradım kimse gelmedi
Göksu'dan İmamoğlu'na 'Kurdele belediyeciliği' tepkisi
Otobüs bekleme süresi uzayan vatandaşlardan İBB'ye ironik tepki: Gelmeyen otobüsler için şarkı listesi yapıldı
Bakan Koca 'bu hafta' diyerek duyurdu! Sağlık çalışanlarına 'özlük' müjdesi
Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon açıklaması: Gereken yapılacak
PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Suriye'nin kuzeyine olası operasyon! Bahçeli: Fitnenin başı yerinde koparılacaktır
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni provokasyon: Bu kez NATO'yu öne sürdü
2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

Resmen harekete geçildi: Bir ile petrol müjdesi

Resmen harekete geçildi: Bir ile petrol müjdesi

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı