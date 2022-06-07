Irak'ın kuzeyinde teröre bir darbe daha! MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere ait mağara ve sığınakların imha edildiğini, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hale getiriyor." ifadeleri kullanıldı.