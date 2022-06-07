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İETT'de ihmal! Otobüsün bakımını yapan işçi ezildi!

İstanbul Beykoz'da bozulan İETT otobüsünü tamir etmek için gelen bir işçi otobüsün körüğünün inmesi sonucu altında kaldı. Yaralı işçi E.B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Önceki gün de Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan temizlik işçisine İETT otobüsü çarpmış ve 67 yaşındaki Abdurrahman Aydın hastanede hayatını kaybederken, otobüs şoförü gözaltına alınmıştı.

Ekleme: 7.06.2022 - 23:19 Güncelleme: 7.06.2022 - 23:21 / Editör: Ozge Selin
İETT'de ihmal! Otobüsün bakımını yapan işçi ezildi!İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı toplu taşıma hizmeti veren İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) arızalanan otobüse bakım yapmak için çalışan personel aracın altında kalıp hayatını kaybettiği öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündem olan ölüm ile ilgili ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

TAMİR SIRASINDA ALTINDA KALDI
İddiaya göre olay saat 09.00 sıralarında Beykoz Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Burunbahçe Durağı'nda körüklü İETT otobüsü arıza yaptı. Arızayı tamir etmek için gelen yardım ekibinden E.B, tamir sırasında İETT otobüsünün körüğünün inmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.B, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA OLMUŞTU
Ümraniye'de dün de Alemdağ Caddesi Altınşehir metro durağı yakınında saat 10.10 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ümraniye Belediyesi'nde temizlik görevlisi Abdurrahman Aydın'a (67) İETT otobüsü çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen işçi ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın, hastaneye kaldırıldı. Aydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından İETT şoförü gözaltına alınarak Ümraniye Polis Merkezi'ne götürülmüştü.
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