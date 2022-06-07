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İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet'in silahlanma iddialarını yalanladı!

Cumhuriyet Gazetesi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de ilişkilendirerek yayınladığı bireysel silahlanmada yüzde 100 artış iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı çok önemli bir açıklama yayınladı. Bakanlık açıklamasında "Söz konusu haberde, “2018 yılından bu yana silah ruhsatı alanların sayısının yüzde 100’den fazla arttığı” yönündeki iddia doğru değildir. " denildi.

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet'in silahlanma iddialarını yalanladı!
Ekleme: 7.06.2022 - 22:54 Güncelleme: 7.06.2022 - 22:55 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet'in silahlanma iddialarını yalanladı!
Cumhuriyet Gazetesi'nin imzalayarak yayınladığı ve CHP yandaşı medya kuruluşlarının da sistematik biçimde sosyal medyada dolaşıma soktuğu silahlanma iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bireysel silahlanmanın yüzde 100 arttığı yönünde bir haber yayınlayan ve başlıklarında 'Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken' şeklinde bir ifade ile kirli bir algı oluşturmaya çalışan Cumhuriyet Gazetesi'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama:

07.06.2022 tarihli günlük bir gazetede yer alan 'Kritik Bir Süreçteyiz' başlığı ile verilen haberde, bireysel silahlanmaya yönelik iddialar ile ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin veriler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberde, '2018 yılından bu yana silah ruhsatı alanların sayısının yüzde 100'den fazla arttığı' yönündeki iddia doğru değildir.

2018 yılında, 10.869'u bulundurma, 39.516'sı taşıma olmak üzere verilen toplam ruhsat sayısı 50.385'tir.

2021 yılında verilen ruhsat sayısı ise 16.495'i bulundurma, 41.234'ü taşıma olmak üzere toplam 57.729'dur.

Düzenlenen silah taşıma ruhsat sayıları, aktif silah bulunan kişi sayısını değil, düzenlenen ruhsat sayısını ifade etmektedir. Silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği ilgili kanun ve yönetmelikte açıkça bellidir. Bu şartlara haiz olmayanlara asla silah taşıma ruhsatı verilmemektedir.

İŞTE DÜNYADA SİLAHLANMA ORANLARI

Bazı ülkelerin toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranları ise şöyledir:
İtalya %11,5
Çek Cumhuriyeti %8,3
Almanya %6,6
İspanya %6,3
Fransa %4,8
Türkiye %3

Yine aynı haberdeki '2021 yılında 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yaşandı. 3.801 olayda, 2.145 kişi yaşamını yitirdi.' iddiası da abartılmış rakamlarla sunulmuştur.

Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık döneme bakıldığında ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında düşüş meydana geldiği görülmektedir.

2017 yılında olay sayısı 1.730 iken, 2021 yılında bu sayı 1.491'e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017'de 1.918 iken, 2021'de 1.633'e düşmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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