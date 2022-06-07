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Çok sayıda ilde askeri öğrenci ve personele yönelik FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma, Hava, Deniz ve Kara kuvvetleri Genel Komutanlığındaki 52 askeri öğrenci ve personele yönelik operasyon yapıldı. Aralarında emekli albay ve çeşitli rütbelerde askerlerin bulunduğu İstanbul merkezLi 6 farklı ilde yapılan operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 7.06.2022 - 09:14 Güncelleme: 7.06.2022 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Çok sayıda ilde askeri öğrenci ve personele yönelik FETÖ operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren Bylock kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

52 ASKERİ PERSONELE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile irtibatlı olan şahıslarla operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri belirlendi. Soruşturmada büfe veya sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun olarak arandıkları tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 Subay, 1 Astsubay, 1 uzman çavuş 1'i emekli 10 askeri personel, kapatılan 20 askeri okul öğrencisine ve 3 sivil mahrem imama yönelik operasyon düzenlendi.

36 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Merkezli 6 Farklı ilde 52 şahsa yönelik gerçekleşen operasyon işleminde 36 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

21 ŞÜPHELİDEN 8'İNE GÖZALTI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlarda aralarında muvazzaf asker ve mahrem imam olduğu belirlenen 21 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sabah saatlerinde başlayan bir operasyon yaptı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında yer alan 4 aktif subay, 3 aktif üsteğmen, 7 aktif astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 5 sivil şahıs olmak üzere toplam 21 şahsa yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 9 ildeki farklı adreslerdeki 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyette işlemlerinin sürüyor.
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