Alman istihbaratından terör örgütü PKK raporu!

Almanya'da iç istihbarat servisi olan Anayasayı Korumu Teşkilatının 2021 raporunda, terör örgütü PKK'ya geniş yer verildi.İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang tarafından Berlin'de tanıtılan Anayasayı Koruma Teşkilatının 2021 Raporu'nda 10 sayfa terör örgütü PKK'ya ayrıldı.Raporda, örgütün faaliyetlerinin 22 Kasım 1993'te Almanya'da yasaklandığı, Avrupa Birliğinde (AB) 2002'den beri terör örgütleri listesinde yer aldığı anımsatıldı.PKK'nın Almanya'da ana faaliyet alanlarının örgüt için öncelikle lojistik ve finansal destek sağlamak, örgüte yeni eleman kazandırmak ile propaganda için çok sayıda gösteri ve büyük etkinlikler düzenlemek olduğu aktarılan raporda, 'PKK'nın Almanya'daki lobi çalışmalarında faaliyet yasağının kaldırılması, ön planda olmaya devam ediyor.' ifadesi kullanıldı.Raporda, PKK'nın Avrupa'da yıllardan beri kendisini şiddet yanlısı olmadığını göstermeye çalıştığı ancak örgütün düzenlediği gösterilerde ve etkinliklerde polis veya Türk gruplarla şiddet içeren olaylar yaşandığına işaret edildi.Raporda, PKK'nın Almanya'da 14 bin 500 üyesi bulunduğu belirtilerek, PKK'nın Almanya'daki aşırılık yanlısı yabancı örgütler arasında en fazla üyeye sahip olduğu belirtildi.Son yıllarda Türkiye'nin, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonların Almanya'daki PKK yandaşlarının açık bir şekilde duygusallaşmasına yol açtığı vurgulanan raporda, 'Bu durum, Almanya'daki güvenlik durumunu etkilemeye devam edebilir.' uyarısında bulunuldu.Raporda, Almanya'da örgütün düzenlediği gösterilerin çatışma potansiyeli barındırdığına işaret edildi.2021'de gösterilerde polise saldırlar yapıldığı ve Türk gruplarıyla karşı karşıya gelindiği aktarılan raporda, 'Bu tür çatışmalarda ölümlerin tamamen dışlanamayacağı kısmen bir risk boyutu vardır.' ifadesi kullanıldı.Raporda, 17 Haziran 2021'de Bremen kentinde PKK yanlısı 'Birati' derneğinin düzenlediği bir gösteri sırasında çıkan arbedede Türk kökenli bir yayanın bıçakla yaralandığı aktarılarak, Almanya'da Türk devlet kurumlarına karşı militan eylemlerin yapılma tehlikesinin halen mevcut olduğu aktarıldı.'PKK ideolojisi için şiddet stratejik bir seçenek olmaya devam ediyor.' denilen raporda PKK, kendisi için gerek gördüğünde Almanya'da da en azından belli yerlerde şiddet kullanma durumunda olduğu vurgulandı.Federal Yargıtayın geçmişte Avrupa'daki PKK yapılanmalarının, hem örgütsel olarak hem de karar alma süreçlerinde ana örgütten bağımsız olmadığı kararı verdiğine dikkat çekilen raporda, '(Bunlar) PKK yapısına entegredirler. Siyasi ve ideolojik hedefler ve bunların uygulanma şekilleri PKK yönetimi tarafından belirlenir.' değerlendirmesinde bulunuldu.Raporda, Almanya'da örgütün yapısının 4 'saha', 9 'eyalet' ve 31 'bölgeye' ayrıldığı ve bunların başında bir elebaşının bulunduğu aktarıldı.Talimatların uygulanması için PKK'nın çoğunlukla yerel dernekleri kullandığı, bu derneklerin örgütün destekçilerinin buluşma noktası olduğu belirtilen raporda, PKK bağlantılı dernekler için 'Almanya'daki Kürdistan Toplulukları Konfederasyonunun' (KON-MED) bir çatı örgütü olduğu, buna bağlı olarak da neredeyse tüm Almanya'yı kapsayan beş bölgesel federasyonun bulunduğu kaydedildi.Raporda, örgütün gençlik ve öğrenci derneklerinin örgüt yandaşlarını hareket geçirmeye ve örgüte eleman devşirmeye yönelik faaliyetler ve çeşitli eylemler yaptığı belirtildi.2013'ten bu yana 295 kişinin Almanya'dan PKK'ya katılmak üzere ayrıldığı aktarılan raporda, bunlardan 30'den fazla kişinin öldüğü, yaklaşık 150'sinin de Almanya'ya geri döndüğü kaydedildi.PKK'nın Almanya'da ve komşu ülkelerde merkezden yönlendirilen eylemlerle dikkat çekmeye çalıştığı belirtilen raporda, bu amaçla düzenli olarak gösteriler, büyük çaplı etkinlikler, paneller, kampanyalar ve açlık grevleri düzenlediği aktarıldı.Raporda, 2021'de Kovid-19 salgını sebebiyle kısıtlamaların uygulandığına işaret edilerek, örgütün 19-21 Mart 2021'de merkezi bir etkinlik yerine Almanya genelinde yerel gösteriler yaptığı, bu etkinliklere katılımının çoğunun 3 haneli, bazılarının 4 haneli rakamlarda kaldığı bilgisi paylaşıldı.PKK'nın eylül 2021'de Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 'uzun yürüyüş' adlı bir gösteri düzenlediği aktarılan raporda, burada hemen hemen her yıl olduğu gibi polise ve yoldan geçenlere karşı saldırılar gerçekleştiği ve böylece dernekler yasasının ihlal edildiği belirtildi.Raporda, '2021'deki uzun yürüyüşün seyrinde ve daha önceki yıllarda yaşanan benzer olaylar, gençlik örgütünün bazı kesimlerinde yüksek saldırganlık ve şiddet potansiyelinin bulunduğuna bir başka örnektir.' ifadesi kullanıldı.Terör örgütü PKK'nın 2021'de 'yıllık bağış kampanyasında' tahminen 16,7 milyon avro topladığı ve bir kez daha bir önceki yılın miktarını aştığı belirtilen raporda, Avrupa'da toplanan paranın ise 30 milyonun üzerinde olduğuna dikkat çekildi.Raporda, örgütün Avrupa ve Almanya'daki mali faaliyetlerinin 'Ekonomi ve mali ofisi' adlı kadro tarafından yönlendirildiği ve kontrol edildiği belirtildi.PKK'nın, ideolojisini ve propagandasını yaymak için medya araçlarına sahip olduğu aktarılan raporda, gazete, televizyon ve ajansın çalışmalarında örgütün kararları, planları ve somut talimatlarının yer aldığı kaydedildi.Raporda, örgütün internet ve sosyal medya çalışmasıyla genç yandaşlarına ulaşmayı hedeflediği belirtildi.Almanya'da 2021'de PKK elebaşlarının yabancı terör örgütüne üye olmaktan mahkum edildiği aktarılan raporda, bu bağlamda 2021 yılında Almanya'da yargılanan ve 1 yıl 3 ay ile 4 yıl 3 ay arasında hapis cezası alanlar örnek olarak gösterildi.