Yeşil geleceğe yürüdüler! 81 ilde 81 milyar adım!

Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kızılcahamam'da Soğuksu Milli Parkı'ndan başlatılan '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü'ne katılarak gençlerle yürüyüş yaptı. Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla düzenlenen yürüyüş öncesi konuşan Emine Erdoğan 'Kızılcahamam ziyaretinde büyük sürprizler yaşadık. Gençlerin ve çocukların bilinçlenmesi beni çok duygulandırdı. Çevreye verdikleri önemi ve hizmeti gördükçe ümidim daha da arttı, geleceğe dair. Çünkü Sıfır Atık hizmetini gençlere bırakıyoruz. Onlar devam ettirecek.Dolayısıyla beni umutlandırdı, kendilerine çok teşekkür ediyorum' dedi. Bakan Kurum ise Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında, gençler ve çocuklarla tüm millet bahçeleri ve parklarda etkinlikler yapacaklarını söyledi. Emine Erdoğan'ın etkinliğe katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kurum, projeyle çocukların hem doğayı gezip göreceklerini hem de tabiatı anlayacaklarını belirtti. Emine Erdoğan etkinlik kapsamında, çevreci gençlerin verdiği mini konseri dinledi. Daha sonra parkta kurulan, teraryum yapma, taş boyama, bez çanta boyama, kozalak boyama ve bileklik atölyelerini ziyaret etti, aralarında çevre müfettişlerinin de yer aldığı çocuklarla sohbet etti. Emine Erdoğan, geri dönüşümün önemine işaret ederek, çevreci çocuk ve gençlerle teraryuma çiçek dikti.Cemre Çevre Hareketi'nin 81 il tablosunda yer alan Türk bayrağı resmini de boyayan Erdoğan, üzerine imzasını attığı son parçayı ekleyerek, tabloyu tamamladı. Erdoğan, Kızılcahamam ilçesinde de ziyaretler gerçekleştirdi. Millet bahçesine gelen Emine Erdoğan, burada çocukların alkışlarıyla karşılandı. Çocuklarla mini hayvanat bahçesini gezen Erdoğan, midilliyi ve oğlakları severek, kucağına aldı.Millet bahçesindeki atık malzemelerin değerlendirildiği çocuk parkını gezen Emine Erdoğan, çocuklarla atık lastiklerden yapılmış salıncakta sallandı. Bahçedeki geri dönüşüm atölyesine geçen Erdoğan, kreş ve gündüz bakımevi öğrencilerinin Geri Dönüşüm Sergisi'ni gezdi.81 İLDE DOĞA ANA İÇİN SEFERBERLİKTürkiye Çevre Haftası etkinlikleri 81 ilde dün başladı. Kayseri'deki Koramaz Vadisi'nde gençler çevre temizliği yaptı. Samsun'da 'Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu' etkinliğine 555 bisikletli katıldı. Denizli'deKİ çevre yürüyüşüne temizlik işçileri ve vatandaşlar katıldı.'MEDENİYETİMİZİN BİZE ÖĞRETTİĞİ HASSASİYETLE ÇEVRE ADIMLARIMIZI ATIYORUZ'BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı: Türkiye olarak doğanın tahribatının önüne geçmek, tabiatla ilişkimizi en duyarlı hale getirmek için medeniyetimizin bizlere öğrettiği hassasiyetle adımlarımızı attık ve atmaya devam ediyoruz.Vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa bir kez daha yaşadığımız dünyanın bize, gelecek nesillerin emaneti olduğunu hatırlatıyor, çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi dünyaya ilan ederek doğanın korunması konusundaki samimiyetimizi ortaya koyduk. Gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmak için gayret göstermeye devam ediyoruz.'KIYMETLİ HURDALAR' SANATA DÖNÜŞÜYORBAŞKENT Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Sıfır Atık Projesi' vizyonuyla düzenlenen 'Kıymetli Hurdalar Heykel Atölyesi' ne 10 ülkeden sanatçılar katılıyor. Dün başlayan atölye çalışmalarında 12 Haziran'a kadar sanatçılar metal, plastik, ahşap gibi atıklarla eserler üretecek. CSO Ada Ankara'da yapılan atölyeye katılan Japon sanatçı Sayaka Ganz, 'Bir başkanının eşinin böylesine bir proje ortaya koyması, insanlara sıfır atık felsefesini aşılaması harika' dedi. Nijeryalı sanatçı Dotun Popoola ise tekerlekli sandalye atıklarını kullanarak 34 metrelik koçbaşı yapacağını dile getirdi. Sanatçıların eserleriyle oluşturulacak serginin küratörü Beste Gürsu olacak.