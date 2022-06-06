Uludağ eteklerinde orman yangını

Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerinde bulunan Doğancı Mahallesindeki ormanlık alanda yangın başladı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen Orman Yangın ihbar hattına bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ayrı bölgelerden 12 arazöz ve 60'ın üzerinde personelle yangına müdahale sürerken, alevlerin kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. Çıkan yangında yaklaşık 8 dönümlük alan küle döndü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.