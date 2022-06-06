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Türk donanmasına 'Ukrayna' görevi!

Rus gazete Izvestia, Türkiye ile Rusya'nın Ukrayna tahılının limanlardan çıkışına yönelik plan üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Plana göre Ukrayna, Türk savaş gemilerinin Odessa açıklarında karasularına girişine izin verecek. Böylelikle Türk gemileri, tahıl taşıyan gemilerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için bölgeyi mayınlardan temizleyecek.

Türk donanmasına 'Ukrayna' görevi!
Ekleme: 6.06.2022 - 19:04 Güncelleme: 6.06.2022 - 19:05 / Editör: Ozge Selin
Türk donanmasına 'Ukrayna' görevi!
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı hareket sebebiyle Afrika'dan Ortadoğu'ya pek çok bölge tahıl kıtlığı endişesi yaşıyor. Türkiye, tahıl gemilerinin bölgeden geçebilmesi için önemli bir görev üstlenecek.

UKRAYNA TÜRK SAVAŞ GEMİLERİNİN GEÇİŞİNE İZİN VERECEK
Üst düzey Rus yetkilinin paylaştığı bilgiye göre, Ukrayna, Türk savaş gemilerinin Odessa açıklarında karasularına girişine izin verecek. Türk gemileri, tahıl taşıyan gemilerin güvenli şekilde ayrılabilmesi için bölgeyi mayınlardan temizleyecek.

Rus gazetesi İzvestiya'nın özel haberine göre plan şu şekilde işleyecek:

'Türk ordusu Odessa kıyılarını mayından arındırmakla görevli olacak. Odessa limanında tahıl yüklenecek gemiler, belirlenen koordinatta, Karadeniz'in tarafsız sularına kadar Türk savaş gemilerinin refakatinde yol alacak. Ukrayna kara sularından çıkılıp Karadeniz'in tarafsız sularına girildiğinde güvenli geçişi sağlamak ve provokasyonu önlemek için, tahıl gemilerine Türk gemilerine Rus savaş gemileri de eşlik edecek. İstanbul Boğazı yakınına kadar tahıl gemileri, Türk ve Rus savaş gemilerinin refaketinde yol alacak.'

'TAHIL KORİDORU OLUŞTURULACAK'
İzvetsiya şu an gemilerin rotalarının detaylandırıldığını duyurdu. Ukrayna, Türk gemilerinin mayın temizliği için kara sularına girmesini ve bir “tahıl koridoru” oluşturmasını kabul etti.

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