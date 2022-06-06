TSK'dan nokta operasyon! Terör örgütü elebaşının yardımcısınu SİHA'lar etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde bir darbe daha vuruldu. SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) geçtiğimiz 30 Mayıs'ta Suriye'nin kuzeyinde yer alan Mardin'in Nusaybin ilçesi karşındaki Kamışlı kentine bağlı Segirka köyünde hareket halindeki bir aracı vurdu. SİHA'nın nokta operasyonunda, araçta bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise ağır yaralandı.Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, etkisiz hale getirilen teröristin "Mizgin Botan" kod adlı Rahime Hezali olduğu tespit edildi. Uzun süre yapılan bir takibin ardından araç sivil yerleşim yerlerinden uzaklaştıktan gerçekleştirilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen terörist Rahime Hezali'nin Suriye'de örgütün kadın yapılanması olan YPJ'nin de sorumlularından olduğu ifade edildi.Şoförünün öldüğü ve 2 korumasının da yaralandığı hava harekatında öldürülen terörist Rahime Hezali'nin aynı zamanda, PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde Genel Komutanı "Mazlum Kobani" Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı olduğu belirlendi.