Terör örgütü YPG/PKK’nın Münbiç'te döşediği mayına basan 2 kardeş öldü

Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç'in Dadat köyünde Suriye Milli Ordusu'na karşı cephe hatlarına ve sivil yerleşimlerin bazı noktalarına el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mayın yerleştirdi.Ömer Abdullah (8) ve Abdullah Abdullah (10) isimli iki kardeş oyun oynadıkları sırada teröristlerin döşediği mayının patlamasıyla yaşamını yitirdi.Türkiye ve SMO'nun Afrin ve Fırat'ın doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelere gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında çok sayıda mayın tespit edilerek imha edilmişti.