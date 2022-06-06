Terör örgütü PKK/YPG, SMO komutanının aracına bombalı saldırı düzenledi

Suriye'de PKK/YPG'li teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanının aracına bombalı saldırı düzenledi. El yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde meydana geldi. Evinden çıkan Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Asefte Şemal grubu komutanlarından Abi Necim, evinden çıktığı sırada aracına önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan infilak ettirildi.



3 KİŞİ YARALANDI



Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada SMO komutanı Abu Necim ile evin önünde bulunan 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar, patlama sesiyle bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



ÖNLEMLER ARTIRILDI



Aracın hurdaya döndüğü patlamanın ardından sivilleri bölgeden uzaklaştıran yerel güvenlik güçleri tuzaklanmış başka patlayıcı olup olmadığına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada başka patlayıcıya rastlanmazken, SMO komutanlarının bulunduğu bölgeler ile halkan yoğun olduğu alanlarda olası saldırı ihtimaline karşın önlemler artırıldı. Yerel güvenlik güçleri PKK/YPG'li teröristlerce gerçekleştirilen saldırının faillerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını da sürdürüyor.