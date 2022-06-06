Tedirgin eden haber İsveç'ten geldi: Kemirgenler arasında yayılan yeni koronavirüs tespit edildi

İsveç'teki bir fare türünde Grimsö virüsü adı verilen bir koronavirüs saptandı. Virüsün halk sağlığına ne gibi potansiyel tehditler oluşturacağının henüz bilinmediği belirtildi.

İsveç'teki kırmızı-sırtlı farelerde (Myodes glareolus) yeni bir tür koronavirüs bulundu.Uppsala Üniversitesi'nden Virolog Åke Lundkvist, 'Grimsö virüsü' olarak adlandırılan virüsün halk sağlığına ne gibi potansiyel tehditler oluşturacağının henüz bilinmediğini belirtti.Lundkvist, kemirgenler arasında koronavirüsün yayılımının izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.Söz konusu türdeki farelerin, hemorajik ateşe neden olan Puumala virüsünün taşıyıcısı oldukları da biliniyor. Bu fareler, olumsuz hava koşullarında insanların yaşadığı yerlere geldikleri için virüslerin bulaşma riskini artırıyor.