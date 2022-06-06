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Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararını ihlal ettiği' gerekçesiyle mahkemeye başvuru

Bolu Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı'nda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisiyle ilgili sözleri nedeniyle hakkında "koruma tedbiri" kararı verilen meclis üyesi Hacer Çınar, Özcan'ın sosyal medyadan kendisine mesaj attığı ve "protesto sırasında dans edip el sallayarak" kararı ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararını ihlal ettiği' gerekçesiyle mahkemeye başvuru
Ekleme: 6.06.2022 - 17:08 Güncelleme: 6.06.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararını ihlal ettiği' gerekçesiyle mahkemeye başvuru
Meclis üyesi Hacer Çınar, Bolu Belediyesi önündeki protestolar sırasında Özcan'ın "pencereye çıkarak dans etmesi ve Twitter hesabından kendisine direkt mesaj atması"nı gerekçe göstererek, koruma tedbiri kararını 2 kez ihlal ettiği gerekçesiyle avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Çınar'ın avukatının mahkemeye sunduğu "Tedbire aykırılığın bildirilmesi" konulu dilekçede, Özcan'ın Çınar'a yönelik, Twitter'dan direkt mesaj atarak, "Beni takip etmeni istemiyorum, tedirgin oluyorum." yazdığı kaydedildi.

Özcan'ın protesto sırasında "alkışlaması, gülmesi, oynaması, el sallaması ve dans etmesi"nin de ihlal gerekçelerine eklendiği dilekçede, şu ifadelere yer aldı:

"Müvekkilin bağlı bulunduğu sendikanın açıklaması sırasında, müvekkilin de orada olduğunu bilmesine ve görmesine rağmen hakkında tedbire hükmedilen Tanju Özcan, binanın camına çıkarak izlemiş, gülmüş, alkışlamış, oynamış, el sallamış ve dans etmiştir. Bu davranışı ulusal basında infial uyandırmıştır. Tanju Özcan, hakkında on binlerce haber yapılmıştır ancak makam odasının camından meydanı izlediği görülmüş değildir. Çok açıktır ki, tehlikesini ve rahatsızlığını sürdürmekte ve Türk milleti adına verilen karara saygı duymamakta ve kararı tanımamaktadır. Tedbirlerin ağırlaştırılmasını ve sair tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 16 Mayıs'ta Belediye Meclisi'ndeki oylama sırasında el kaldıran AK Parti'li üye Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." sözlerinin ardından Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren mahkemece, "30 gün süreyle Özcan'ın, Çınar'a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçları ile veya sair suretle rahatsız etmemesine" hükmedilmişti.
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Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararını ihlal ettiği' gerekçesiyle mahkemeye başvuru
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