  • USD: 16,48 - 16,51
  • EURO: 17,71 - 17,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya Ukrayna savaşında İngiltere'den flaş hamle: Putin buna çok kızacak...

100 günden uzun süredir devam eden Rusya Ukrayna savaşında dün Kiev yeniden bombaların hedefi oldu. Bu gelişmenin ardından İngiltere'den flaş bir hamle geldi. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, "Rusya'nın taktikleri değiştikçe Ukrayna'ya desteğimiz de değişmeli." diyerek Uzun menzilli füze sistemleri göndereceklerini açıkladı.

Rusya Ukrayna savaşında İngiltere'den flaş hamle: Putin buna çok kızacak...
Ekleme: 6.06.2022 - 11:53 Güncelleme: 6.06.2022 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşında İngiltere'den flaş hamle: Putin buna çok kızacak...
Rusya Ukrayna savaşı 100. gününde devam ederken İngiltere'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdıracak bir çıkış geldi.

İngiltere, Rusya'nın nisandan bu yana ilk kez Kiev'i vurmasının ardından Ukrayna'ya uzun menzilli roket sistemleri gönderecek.

PUTİN'İ KIZDIRCAK HAMLE

Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin, Ukrayna'nın elindekilerden daha fazla menzili olan hassas güdümlü roket ve onları atacak M270 Çoklu Fırlatma Roket Sistemleri göndereceklerini belirtti.

İngiltere'nin, mücadelesinde Ukrayna'nın yanında olduğunu ve "kahraman birliklere ülkelerini haksız işgallere karşı savunmak için ihtiyaç duydukları önemli silahları sağlamada liderlik yaptığını" kaydeden Wallace, "Rusya'nın taktikleri değiştikçe Ukrayna'ya desteğimiz de değişmeli." dedi.

Wallace, çoklu fırlatma roket sistemlerinin, "Rus güçlerinin şehirleri dümdüz etmek için ayrım gözetmeksizin kullandığı uzun menzilli topların acımasız bir şekilde kullanımına karşı Ukrayna'nın kendisini daha iyi korumasını sağlayacağını" belirtti.

ABD' DE BENZER AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Daha önce ABD de benzer sistemleri göndereceğini açıklamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yeni hedefleri vuracaklarını açıklamıştı.

NİSAN'DAN SONRA İLK KEZ

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Rusya, 5 Haziran'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i nisandan beri ilk kez vurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 24 Şubat'ta başlamış ve güçlü direnişin ardından Kiev etrafından çekilen Rus güçleri Donbas bölgesine odaklanmıştı.
İstanbul'da sıcak saatler! Şüpheli çantadan bomba çıktı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy'den dikkat çeken bir hamle geldi
Büyükada'da salgın! 4 ayda 700 kedi Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldü! Hayvanseverler CHP'li belediyeyi kayıt tutmadığı için suçladı
Finlandiya'dan Türkiye açıklaması! Financial Times yazdı, detaylar sır gibi saklanıyor
Rusya Ukrayna savaşında İngiltere'den flaş hamle: Putin buna çok kızacak...
Gözler terör hedeflerinde: Türkiye'den gelecek haberi bekliyorlar
İETT'de kadın yolcunun fotoğrafını çekince ortalık karıştı! Dakikalarca yalvardı: Yapmayın, ben mühendisim...
TSK'dan nokta operasyon! Terör örgütü elebaşının yardımcısınu SİHA'lar etkisiz hale getirdi
Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Mit tırları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi
Putin'i yıkan bir ölüm daha: Ukrayna fotoğraflarını yayınladı
Nureddin Nebati: Konut satışlarındaki fırsatçıların canına okuyacağız
ABD Başkanı Joe Biden'ın panik anları... Şüpheli uçak yaklaşınca çantasını toplayıp kaçtı
Asya'da gerilim tırmanıyor! Füzeler art arda ateşlendi!
ABD, Rusya, İran ve Esed rejimi: Hepsi yine sahneye çıktı
3600 ek gösterge düzenlemesi için büyük gün: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı Kararları ile ek gösterge düzenlemesi detaylarını açıklayacak
Karadeniz gazını karaya çıkarmak için deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!
İletişim Başkanı Altun: Terör meselesinin pazarlığı olmaz
'Made in Türkiye' İngiliz The Guardian'ın gündeminde: Erdoğan dediğini yaptı
Başkan Erdoğan'dan çiftçi ve memura müjde!
Tedirgin eden haber İsveç'ten geldi: Kemirgenler arasında yayılan yeni koronavirüs tespit edildi

Tedirgin eden haber İsveç'ten geldi: Kemirgenler arasında yayılan yeni koronavirüs tespit edildi

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

2. Abdülhamid döneminde yapılmıştı! Tarihi saati çalıp plastiğini takmışlar

2. Abdülhamid döneminde yapılmıştı! Tarihi saati çalıp plastiğini takmışlar

Bakanlık vatandaş için harekete geçti! 32 ilde satışa çıktı!

Bakanlık vatandaş için harekete geçti! 32 ilde satışa çıktı!

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Fabrikadan ikinci el...

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Fabrikadan ikinci el...