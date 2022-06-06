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Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy'den dikkat çeken bir hamle geldi

Rusya Ukrayna savaşı özellikle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yoğun çatışmalarla devam ediyor. Çatışmalar devam ederken ise Ukrayna lideri Zelenskiy'den dikkat çeken bir adım geldi. Zelenskiy, yoğun sıcak çatışmaların yaşandığı Lysychansk ve Soledar şehirlerine gitti. Konuyu inceleyen Reuters, savaş başladığından beri Zelenskiy'nin ilk defa sıcak çatışma bölgesine bu kadar yaklaşmış olabileceğini ifade etti.

Ekleme: 6.06.2022 - 13:44 Güncelleme: 6.06.2022 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ederken, Ukrayna'daki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ise savaşın ilk gününden beri uluslararası alanda yardım çağrılarını yeniliyor.

Zelenskiy, Ukrayna birlikleri ile Rus güçleri arasındaki en yoğun çatışmaların yaşandığı iki şehir olan Lysychansk ve Soledar'a gittiğini açıkladı.

Reuters, bu durumun savaş başladığından bir beri bir ilk olmuş olabileceğini söyledi. Yani Zelenskiy ilk defa sıcak çatışma bölgesine gidiyor.

Ukrayna lideri Zelenskiy genellikle başkent Kiev'de çeşitli ziyaretler yapıyor. Basına yansıyan fotoğraflar da genellikle Kiev bölgelerinden.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy'den dikkat çeken bir hamle geldi

Konuyla ilgili yayılanan görüntülerde Zelenskiy'nin askeri sığınağa giderek yetkililerde konuştuğu görüldü. Lider, burada operasyonel durumlarla ilgili bilgi aldı.

Ofis başkanlarıyla bölgeye gittiğini söyleyen Zelenskiy, ziyareti şu an için detaylandıramayacağını da sözlerine ekledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıkalama yapan Zelenskiy, 'Tanıştıp tokalaşarak iletişim kurduğum herkesle gurur duyuyorum' dedi.

Zelenskiy videosunun devamında 'Hepimizin hak ettişi şey zafer. En önemlisi de bu' dedi.

Zelenskiy, 29 Mayıs tarihinde Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Harkov'a ziyarete gitmişti. Ancak o sırada bölgede sıcak çatışma yoktu.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy'den dikkat çeken bir hamle geldi

Lysychansk şehri şu anda kuşatma altında. Rusya, sadece birkaç kilometre güneydeki Severdonetsk'i kontrolünü ele geçirdiğini iddia ediyor.

Donbass bölgesinde bulunan ve Siverskiy Donetsk Nehri'nin 2 yanında yer alan bu bölgeler oldukça kritik bir konuda.

Çünkü eğer Rusya bu iki bölgeyi ele geçirirse, Luhansk bölgesinin tamamını kontrol altına almış olacak.

Nitekim bölgede durum çok da iyi değil. Luhansk bölge valisi Serhiy Gaidai yaptığı açıklamalarda, 'Severdonetsk'te durum kötüleşiyor. Askerlerimiz karşı saldırılar ile şehrin yarısını kurtarmış durumda ancak şu an durum kötüleşti' dedi.

Şehirde yoğun sokak çatışmaları yaşanıyor. Ukrayna güçlerinin ise şehrin sanayi bölgesinde bulunduğu bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy'den dikkat çeken bir hamle geldi

Dün ise Kiev sessizliği bozuldu. 40 gündür sakin olan Kiev, bu sabah bombardıman sesleriyle uyandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah saatlerinde birden fazla patlamanın meydana geldiği açıklandı.

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rus ordusunun bu sabah Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde birden fazla patlamanın meydana geldiğini belirterek, olayda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bombalamaların olduğu sırada açıklama yapan Rusya lider Vladimir Putin ise Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler sağlaması durumunda Moskova'nın yeni hedefleri vuracağını söyledi.

Putin, eğer Kiev'e füzeler verilirse 'Uygun sonuçları çıkarıp silahlarımızı daha önce vurmadığımız hedefleri vurmak için kullanacağız' dedi. Ancak bu hedeflerin ne olduğu bilinmiyor.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy'den dikkat çeken bir hamle geldi

Bu açıklamaların ardından bugün ise İngiltere'den Putin'i kızdıracak bir açıklama geldi. İngiltere, Rusya'nın nisandan bu yana ilk kez Kiev'i vurmasının ardından Ukrayna'ya uzun menzilli roket sistemleri göndereceğini ifade etti.

Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin, Ukrayna'nın elindekilerden daha fazla menzili olan hassas güdümlü roket ve onları atacak M270 Çoklu Fırlatma Roket Sistemleri göndereceklerini belirtti.
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Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy'den dikkat çeken bir hamle geldi
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