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Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

İğrenç olay bugün İstanbul'da gerçekleşti. Muhsin B., İETT otobüsünde yan koltukta oturan E.A. (27) isimli kadının fotoğraflarını çekti. Genç kadın durumu fark edince yolcular sapığa müdahale etti. Kısa sürede yakalanan sapık Muhsin B.'nin savunması pes dedirtti. İşte son dakika gelişmeleri...

Ekleme: 6.06.2022 - 20:17 Güncelleme: 6.06.2022 - 20:18 / Editör: Ozge Selin
Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!
Kadıköy - Ataşehir hattındaki bir İETT otobüsünde bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda, Muhsin B. isimli şüphelinin cep telefonu kamerasıyla yan koltukta oturan E.A. isimli kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi.

İETT OTOBÜSÜNDE İĞRENÇ OLAY

Fotoğrafının çekildiğini fark eden kadın bağırarak tepki gösterdi. Yolcuların müdahale ettiği M.B., 2 çocuk babası olduğunu söyleyerek kendisini bırakmalarını söyledi. Otobüstekilerin tepkileri devam ederken polise de haber verildi.

İhbar üzerine polis ekipleri otobüsü Acıbadem Köprüsü civarında durdurarak M.B.'yi gözaltına aldı.

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Şüpheli Muhsin B.'nin emniyetteki ifadesinde Üsküdar'dan Ataşehir'e doğru seyir halinde olan 16M kodlu İETT otobüsünde olduğunu söyledi.

TELEFONU BOZUKMUŞ!

Cep telefonunun 10 gündür bozuk olduğunu kaydeden şüpheli Muhsin B. 'Telefonum bozuk olduğu için tamirciye götürüyordum. Telefonum bozuk olduğu için ara ara kendi kendine fotoğraf çeker, mesajlar atar. Bu tamamen benim dışımda gerçekleşen olaydır' ifadelerini kullandı.

Arka koltukta oturan yolcu Serdar Ş.'nin birden kendisine 'Seni sapık kadının fotoğrafını çektin' diyerek bağırmaya başladığını iddia eden şüpheli Muhsin B., fotoğrafını çektiği kadın E.A.'nın ise kendisine 'Ben avukatım seni sapık' diye bağırdığını öne sürdü.

E.A.'nın omzuna vurduğunu da iddia eden şüpheli ifadesini şöyle sürdürdü: 'Kendisine fotoğrafı benim çekmediğimi, hatta fotoğrafın çekildiğinden haberim bile olmadığını söyledim. Yanımda olan poşetlerin yere düşmesiyle hareket etmiştim, telefonum bu esnada fotoğraf çekmiş olabilir, hatta ara ara telefonumun benim dışımda fotoğraflar çektiğini söyledim. Şahıslar daha sonra polisi aradı'

Mühendis olduğunu ve bir önceki gün 24 saat mesai yaptığını iddia eden şüpheli Serdar Ş., 'Bu yüzden uyuklar vaziyette ve aşırı yorgundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum' dedi.

Mühendis olduğunu ve bir önceki gün 24 saat mesai yaptığını iddia eden şüpheli Serdar Ş., 'Bu yüzden uyuklar vaziyette ve aşırı yorgundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum' dedi.

SERBEST BIRAKILDI!

Hakimlik, şüpheli hakkında istenen tutuklama talebini kaçma şüphesi olmadığı ve suçun ön görülen ceza miktarını göz önüne alarak reddetti. Hakimlik şüpheli hakkında 4 ay süreyle haftada 2 gün imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uyguladı. Hakimlik ayrıca şüphelinin müşteki E.A.'nın evine 200 metreden fazla yaklaşmaması şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı. Şüpheli Muhsin B. bu iki adli kontrol tedbiriyle birlikte serbest bırakıldı.
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