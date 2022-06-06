Muğla'da orman yangını! Havadan müdahale başladı!
Muğla Seydikemer'de bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen helikopter yangına havadan müdahale ediyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Sarp bölgedeki yangına, havadan helikopterle müdahale sürüyor. Seydikemer'e bağlı Dereköy Mahallesi Sarıyer mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye helikopter sevk edilirken, alevlere havadan müdahale sürüyor