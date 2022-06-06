MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.'