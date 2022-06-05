  • USD: 16,48 - 16,51
  • EURO: 17,71 - 17,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Türkiye'nin iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. 5 günlük hava durumu raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Dikkat!' diyerek uyardı. İstanbul başta olmak üzere kuvvetli yağış uyarısı var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz fırtınası tahmin ediliyor.

Ekleme: 5.06.2022 - 11:05 Güncelleme: 6.06.2022 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası
Meteoroloji tahminlerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Yozgat'ın güney ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU'DA TOZ FIRTINASI

Güneydoğu Anadolu'da toz fırtınası bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

METEOROLOJİ 'DİKKAT!' DİYEREK PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından da yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Kuvvetli Yağışa Dikkat!

Kuvvetli Rüzgara Dikkat! Toz Taşınımı Bekleniyor!

Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Peki önümüzdeki 5 gün içerisinde hava sıcaklıkları ne şekilde seyredecek?

İşte haritada 5 günlük hava durumu raporu...

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası
İstanbul'da sıcak saatler! Şüpheli çantadan bomba çıktı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy'den dikkat çeken bir hamle geldi
Büyükada'da salgın! 4 ayda 700 kedi Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldü! Hayvanseverler CHP'li belediyeyi kayıt tutmadığı için suçladı
Finlandiya'dan Türkiye açıklaması! Financial Times yazdı, detaylar sır gibi saklanıyor
Rusya Ukrayna savaşında İngiltere'den flaş hamle: Putin buna çok kızacak...
Gözler terör hedeflerinde: Türkiye'den gelecek haberi bekliyorlar
İETT'de kadın yolcunun fotoğrafını çekince ortalık karıştı! Dakikalarca yalvardı: Yapmayın, ben mühendisim...
TSK'dan nokta operasyon! Terör örgütü elebaşının yardımcısınu SİHA'lar etkisiz hale getirdi
Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Mit tırları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi
Putin'i yıkan bir ölüm daha: Ukrayna fotoğraflarını yayınladı
Nureddin Nebati: Konut satışlarındaki fırsatçıların canına okuyacağız
ABD Başkanı Joe Biden'ın panik anları... Şüpheli uçak yaklaşınca çantasını toplayıp kaçtı
Asya'da gerilim tırmanıyor! Füzeler art arda ateşlendi!
ABD, Rusya, İran ve Esed rejimi: Hepsi yine sahneye çıktı
3600 ek gösterge düzenlemesi için büyük gün: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı Kararları ile ek gösterge düzenlemesi detaylarını açıklayacak
Karadeniz gazını karaya çıkarmak için deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!
İletişim Başkanı Altun: Terör meselesinin pazarlığı olmaz
'Made in Türkiye' İngiliz The Guardian'ın gündeminde: Erdoğan dediğini yaptı
Başkan Erdoğan'dan çiftçi ve memura müjde!
Tedirgin eden haber İsveç'ten geldi: Kemirgenler arasında yayılan yeni koronavirüs tespit edildi

Tedirgin eden haber İsveç'ten geldi: Kemirgenler arasında yayılan yeni koronavirüs tespit edildi

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

2. Abdülhamid döneminde yapılmıştı! Tarihi saati çalıp plastiğini takmışlar

2. Abdülhamid döneminde yapılmıştı! Tarihi saati çalıp plastiğini takmışlar

Bakanlık vatandaş için harekete geçti! 32 ilde satışa çıktı!

Bakanlık vatandaş için harekete geçti! 32 ilde satışa çıktı!

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Fabrikadan ikinci el...

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Fabrikadan ikinci el...