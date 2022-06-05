Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Meteoroloji tahminlerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Yozgat'ın güney ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU'DA TOZ FIRTINASIGüneydoğu Anadolu'da toz fırtınası bekleniyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26Samsun: Parçalı bulutlu 27Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 24Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37METEOROLOJİ 'DİKKAT!' DİYEREK PAYLAŞTIMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından da yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Kuvvetli Yağışa Dikkat!Kuvvetli Rüzgara Dikkat! Toz Taşınımı Bekleniyor!Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Peki önümüzdeki 5 gün içerisinde hava sıcaklıkları ne şekilde seyredecek?İşte haritada 5 günlük hava durumu raporu...