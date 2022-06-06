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Kadın öğretmenden kız öğrencisine taciz!

İstanbul'daki bir özel okulda yaşanan akıl almaz olayda iddiaya göre, geçtiğimiz aylarda kadın beden eğitimi öğretmeni S.İ., lise son sınıftaki kız öğrencine cinsel istismarda bulundu. Genç kızın kendisini taciz ettiği iddiasıyla öğretmeninden şikayetçi olması sonucu başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren öğretmen, suçlamayı kabul etmeyerek 'Böyle bir suçlama nedeniyle çok şaşkınım. Ben tümüyle kadınlara ilgili duymuyorum, zamanında erkek arkadaşım da oldu' dedi. Şüpheli öğretmen, adli makamlarca verilen karar sonrası kız öğrencisine 100 metreden fazla yaklaşamayacak.

Ekleme: 6.06.2022 - 10:17 Güncelleme: 6.06.2022 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Kadın öğretmenden kız öğrencisine taciz!İğrenç olay İstanbul Tuzla'da yaşandı... Bir özel okulda geçtiğimiz aylarda meydana gelen skandalda iddiaya göre, beden eğitimi öğretmeni S.İ., 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisine cinsel istismarda bulundu.

KADIN ÖĞRETMENDEN LİSELİ KIZA CİNSEL İSTİSMAR

Kız öğrencisini kendi evine götürdüğü, sarılıp öpmeye çalıştığı ve birlikte uyumak istediği iddia edilen 28 yaşındaki öğretmen hakkında 17 yaşındaki kız öğrencisinin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni, emniyet işlemlerimin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesinden sonra ise 28 yaşındaki S.İ., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KENDİSİ DAVET ATMAMI İSTEDİ

Hakimlikteki sorgusunda beden eğitimi öğretmeni S.İ., öğrencisiyle ilişkisi olduğunu reddederek, 'Ben bahsi geçen öğrencinin dersine dahi girmem. Çeşitli sporlara ilgili duydukları için son sınıflar benimle iletişime geçerler.

Ben öğrencimi sosyal medyadan eklemedim, kendisi ona davet atmamı istedi. Zaman içinde diğer öğrencilere göre daha yakın olduğumuz doğrudur ancak bunun sebebi de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin bana öğrencinin başka kızlara yakınlaştığını ve onunla konuşmamı istemesi kaynaklıdır' dedi.

'NEDEN SUÇLANDIĞIMI BİLMİYORUM'

Sorgusunun devamında öğrencisiyle kurduğu arkadaşlığın öğretmen-öğrenci ilişkisini aşmadığını vurgulayan S.İ., '2 kere benim evimde buluştuk ama yanımızda başkaları da vardı.

'CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMADIM'

Fakat evde aynı yerde uyumadık, aynı yatakta yatmadık. Ben öğrencimle öpüşmedim ya da cinsel ilişki yaşamadım.

'TÜMÜYLE KADINLARA İLGİ DUYMUYORUM ERKEK ARKADAŞIM DA OLDU'

Ben böyle bir suçlama nedeniyle çok şaşkınım. Ben tümüyle kadınlara ilgili duymuyorum, zamanında erkek arkadaşım da oldu.

Fakat öğrencimin kızlara ilgisinin olduğunu sözlerinden biliyordum. Beni neden suçladığını bilmiyorum' şeklinde konuştu.

100 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAYACAK

Hakimlik, sorgusunun bitiminde şüpheli beden eğitimi öğretmeni S.İ.'nin suç vasfının şüpheli lehine dönme ihtimali, mevcut delil durumu ve tutuklamayla umulan faydanın adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabileceği gerekçeleriyle yurt dışına çıkamama, haftanın 3 günü imza atma ve olayda adı geçen kız öğrencisine 100 metreden fazla yaklaşmama şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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