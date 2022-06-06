İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!
Diplomatik kaynaklar Roma'da PKK sembollerinin sergilenmesi nedeniyle İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Roma'da PKK sembollerinin sergilenmesi nedeniyle İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İtalyan Büyükelçiye görüşmede PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, STK görünümü altında gösterdiği faaliyetten duyulan rahatsızlık dile getirildi. Terör örgütü ve yandaşlarının engellenmesi yönündeki talep tekrarlanarak İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu hatırlatıldı.