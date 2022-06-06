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İETT'de kadın yolcunun fotoğrafını çekince ortalık karıştı! Dakikalarca yalvardı: Yapmayın, ben mühendisim...

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde Acarlar Sitesi-Üsküdar seferini yapan 16M kodlu İETT otobüsü bir şahsın, elbiseli bir kadın yolcunun fotoğrafını çekmesi ile bir anda karıştı. Genç kadının fotoğrafını çeken adamın telefonunu alıp yakalayan yolcular, polise teslim etti. O anlar bir başka yolcunun telefonu ile anbean kaydedildi.

İETT'de kadın yolcunun fotoğrafını çekince ortalık karıştı! Dakikalarca yalvardı: Yapmayın, ben mühendisim...
Ekleme: 6.06.2022 - 12:16 Güncelleme: 6.06.2022 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
İETT'de kadın yolcunun fotoğrafını çekince ortalık karıştı! Dakikalarca yalvardı: Yapmayın, ben mühendisim...
İstanbul'da İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğraflarını çeken adam fark edilince yakalanıp polise teslim edildi. Fotoğrafları çektiğini inkar eden adam, kendisini yakalayan yolcuya bırakması için uzun süre yalvardı. Yolcuların büyük tepkisi ile karşılaşan şahıs polise teslim edildi. Yaşanan o anlar bir cep telefonu tarafından kayıt altına alındı.

KADIN YOLCUNUN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Acarlar Sitesi-Üsküdar seferini yapan 16 M kodlu otobüste meydana gelen olayda, elbiseli bir kadının fotoğrafları yan koltuğunda oturan erkek yolcu tarafından çekildi.

İETT'de kadın yolcunun fotoğrafını çekince ortalık karıştı! Dakikalarca yalvardı: Yapmayın, ben mühendisim...

FARK EDENLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Genç kadın her şeyden habersizken, bir başka yolcu şahsın fotoğrafları çektiğini fark etti ve duruma müdahale etti. Şahsı yakasından tutarak elinden telefonunu alan yolcu, polis gelene kadar bırakmadı.

İETT'de kadın yolcunun fotoğrafını çekince ortalık karıştı! Dakikalarca yalvardı: Yapmayın, ben mühendisim...

"BEN MÜHENDİSİM"

Şahıs kendisini bırakması için yolcuya yalvarırken, yolcu kaçabileceği gerekçesi ile yakasını bırakmadı. Şahsın bu sırada, "Ben mühendisim, neden kaçayım?" dediği duyuldu. Sık sık kendisini bırakması için yalvaran şahıs, polise teslim edildi.

İETT'de kadın yolcunun fotoğrafını çekince ortalık karıştı! Dakikalarca yalvardı: Yapmayın, ben mühendisim...

YAŞANANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yolcunun fotoğraflarını çeken şahsın yakalandığı an ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kaydedildi.
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