Gözler terör hedeflerinde: Türkiye'den gelecek haberi bekliyorlar

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011'in ilkbaharında başlayan sokak gösterileri, rejim güçlerinin silahlı karşılık vermesiyle iç karışıklığa dönüştü.Suriye rejiminin yapılan çağrılara rağmen gösterilere silahlı güç kullanmakta ısrar etmesi üzerine, rejim karşıtları da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adıyla silahlanma yoluna gitti. Kısa sürede rejim karşıtlarının birleştiği ÖSO, ülkenin birçok bölgesinde kontrolü ele geçirdi. Ancak zaman içerisinde ÖSO'yu oluşturan gruplar arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle kazanılan birçok nokta, rejim veya terör örgütleri PKK/YPG ile DEAŞ'ın ele geçti. Rejim karşıtı silahlı güçler arasındaki dağınık yapı, 2019'da SMO adıyla birleşerek, ortak hareket etmeye başladı.Suriye'nin Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn bölgeleri terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG tarafından ele geçirildi.Terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerden yapılan saldırıların ölümlere ve sınır kentlerinde yaşayanların güvenliğini tehdit etmesi üzerine TSK, 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı ve 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı harekatlarını düzenledi. Başarıyla sonuçlanan harekatlar ile bölgeler terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirildi. Huzur ortamının oluşmasının ardından bu kentleri zorunlu olarak yerlerinden edilen yüz binlerce Suriyeli geri döndü.Türkiye'nin düzenlediği harekatlar ile terörden arındırılan Azez, Afrin, El Bab bölgelerinde yaşayan siviller, Tel Rıfat, Cerablus kentlerinde yaşayanlar ile Münbiç bölgesinden yapılan saldırılara maruz kaldı. Rusya'nın askeri gücünün bulunduğu ve yapılan uyarılara rağmen saldırıların sürmesi ve son zamanlarda artış göstermesi üzerine Türkiye, her iki noktaya yönelik yeni askeri harekat düzenleneceği mesajını verdi.Harekat sinyali, SMO'da heyecana yol açtı. SMO unsurları, Tel Rıfat ve Münbiç kentlerinin kırsalındaki cephe hatlarında olası bir harekat için teyakkuza geçti. SMO askerleri, bir an önce her 2 kentin de teröristlerden arındırılması için göreve hazır olduklarını ifade etti.Cephe hatlarında silah ve mühimmatın yanı sıra asker sayısını da artıran SMO, 24 saat olası terör saldırılarına karşı eli tetikte görev yapıyor.Gün içerisinde komutanları tarafından eğitilen askerler, cephe hattında teröristlerin kullandığı karargah ve mevzileri gözetlerken, bir yandan da harekat için Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.SMO askerleri, güvenli hale getirilen bölgeleri tehdit eden teröristlerin bulunduğu alanların temizlenmesine yönelik yeni harekatın kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.Binlerce insanın yıllardır zorunlu olarak göç ettirildikleri Tel Rıfat ve Münbiç'teki evlerine dönmek istediklerini belirten SMO askerleri, her zaman tek umutlarının Türkiye olduğunu kaydetti. Harekatta yer alacaklarını dile getiren ordu mensupları, teröristlerle kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını aktardı.