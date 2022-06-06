Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist , Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.