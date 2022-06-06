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Beyaz Gazete
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Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Mit tırları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi

Esra Elönü'nün canlı yayın konuğu olan Mehmet Sevigen, MİT tırları kumpasıyla ilgili bomba bir açıklama yaptı. Sevigen, Enis Berberoğlu'na belgeleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi.

Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Mit tırları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi
Ekleme: 6.06.2022 - 10:33 Güncelleme: 6.06.2022 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Mit tırları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi
24 TV’de Esra Elönü’nün sunumuyla ekranlara gelen, ‘Arafta Sorular’ programının bu haftaki konuğu CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen oldu.

Sevigen, partisi ve MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Mit tırlarıyla ilgili belgeleri Kılıçdaroğlu verdi"

2017 yılında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan 'adelet yürüyüşü' için, "Enis Berberoğlu için yapılmadı" diyen Sevigen, Mit tırları davasına değindi.

Sevigen, davayla ilgili belgeleri Berberoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü Berberoğlu'nun konuşmaması için yaptığını da sözlerine ekleyen Sevigen, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Mit tırları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi

"Kılıçdaroğlu o yürüyüşü Enis Berberoğlu konuşmasın diye yaptı"

“(Adana’daki MİT tırları belgelerini) Enis Berberoğlu’na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi… Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan’a vermişti… Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu’na) vermiş. Bunu bilmeyen yok ki… Ama nereden, nasıl aldınız… Bir insan kendi ülkesini şikayet eder mi?..”

MİT tırları kumpası

Devlet içerisinde yuvalanan Fetullahçı teröristlerin kurduğu alçak kumpaslardan biri olan MİT tırları olayında, hedef Türkiye'yi teröristlere destek veren bir ülke olarak göstermekti.

Fetullahçı teröristler tarafından kurulan kumpasın ardından bazı belgeler Enis Berberoğlu tarafından Can Dündar'a servis edildiği öğrenilmişti.

Bu belgelerin Enis Berberoğlu'na da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildiği yıllar sonra itiraf edildi.

Bilindiği üzere; Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü başlatmıştı. O günlerde Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nu neden bu kadar sahiplendiği merak ediliyordu.
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Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Mit tırları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi
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