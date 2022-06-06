Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi'ne 10 farklı ülkeden destek!

Emine Erdoğan'ın dünyaca ilgi gören Sıfır Atık Projesi Arjantin, Nijerya ve Japonya gibi ülkelerde de büyük yankı buldu. CSO Ada Ankara ev sahipliğinde Sıfır Atık Projesi vizyonu ile "Kıymetli Hurdalar Heykel Atölyesi" düzenlenmeye başladı. Atölyeye dünya sanat platformlarında yaptıkları hurda sanat eserleri dikkatle izlenen Türkiye'den de bir sanatçının bulunduğu 10 ülkeden 10 farklı sanatçı katılıyor. Metal, plastik, ahşap gibi atıklarla eserlerini üretecek olan sanatçılar geri dönüşüm sayesinde geleceğin korunabileceğini sanat yolu ile anlatıyor.BİLİNCİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORLARSergi küratörü Beste Gürsu, 12 Haziran'da tamamlanacak olan atölyenin Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlayacağını, geri dönüşümün önemini kültür ve sanat ile birleşerek toplumun bilinçlenmesini sağlayacaklarını belirtti. Japonyalı Sanatçı Sayaka Ganz, plastikleri sokağa ve çöpe atmanın oldukça kolay olduğuna dikkat çekerek, dünyanın geleceği için plastiklerin daha dikkatli kullanılması gerektiğini vurguladı. Ganz, Sıfır Atık Projesi hakkında, "Bir devlet başkanının eşinin proje ortaya koyması, insanlara sıfır atık felsefesini aşılaması harika. Küresel ısınmadan ve çevre felaketlerinden dolayı pek çok türün geleceği tehlike altında. Sanatçılar olarak bu durum bizim de dikkatimizi çekiyor" ifadesini kullandı.Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kuşları araştırarak atıklardan ibibik kuşu yapmaya karar verdiğini aktaran Ganz, "Türkiye kuşun neslinin tükenmemesi için elinden geleni yapıyor" dedi.ATIKLARDAN SANAT YAPIYORLARNijeryalı Sanatçı Dotun Popoola Sıfır Atık Projesi'ni yakından takip ettiğini, tekerlekli arabaları ve materyalleri kullanarak 34 metrelik koçbaşı yapacağını dile getirdi. Popoola, "Atıkları değerlendirmek geleceği korumak demek. Dünyada o kadar çok çöp var ki o yüzden bunları kullanmak benim için çok önemli. Materyalleri dönüştürüyorum. Kullanılmayacak, çöpe atılacak eşyalara yeni bir dünya ve ruh kazandırıyorum" diye konuştu.GERİ DÖNÜŞÜM ÖNEMLİArjantinli Sanatçı Julian Provenzano, geri dönüştürülebilir ürünlerin kullanılması gerektiğini söyledi. Provenzano atıklardan kartal yapacağını, "Materyalleri tekrar kullanmaya çalışıyoruz. İnsanlar atıkları çöp olarak görüyor biz ise sanatın bir parçası olarak görebiliyoruz. Plastiklerin, ahşapların tekrar kullanılması gerekiyor. Türkiye'nin, Erdoğan'ın çabası alkışı hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.