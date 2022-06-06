Emekliye zam! En az 4.465 TL yolda!

Yılbaşından bu yana heyecanla beklenen temmuz zammı 6 aylık enflasyon verisi ardından kesinleşecek. Şimdiye kadar açıklanan verilerle birlikte emekli ve memur zammı yüzde 35'i aştı. Bu noktada milyonlarca emekli ve emekli adayı tarafından 'en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?' soruları her gün yanıt arıyor. Yapılan maaş farkı hesaplamalarına göre emekliye en az 4 bin 465 TL maaş yolda. Peki, SSK ve BAĞ-KUR 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli zammı temmuz 2022 son dakika haberleri…Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları netleşiyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.3600 ek gösterge detayları Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre 600 puan artırıma gidildi. İşte o açıklama:Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerimize Ek Göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik.Ancak sadece bu kesimlerde artışın memurların arasında adaletsizliğe yol açacağını gördük. Şartlarımızı zorlama pahasına tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gittiğini kararlaştırdık.Ülkemizde 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek grubundaki hak sahipleri 3600 Ek Göstergeye yükseltilecektir.Ek Gösterge düzenlemesi memurlarımızın mevcut maaşlarda küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiye ve maaşlarda ciddi kazanımlar getiriyor.Yapılan artıştan halen emekli olan kamu görevlilerin maaşlarına yansıtılacaktır. Mülki irade amirleri başta olmak üzere yaptıkları işle özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici düzenlemeyi bu kapsamda gerçekleştireceğiz.Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500-50.150 TL arasında artacak'Böylece Temmuz zammı ile ilgili ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mayıs ayı ile birlikte 931,76'ya çıktı. Bu değişim 5 aylık enflasyon oranının yüzde 35,64 olarak gerçekleşmesini sağladı.TÜİK'in geçen ay açıkladığı rakamlara göre dört aylık enflasyon oranı ise yüzde 31,71 olmuştu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekliler ve memurlar için ilk 5 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.Bu arada Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre; bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor.SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon artış oranı yüzde 35,64 olarak gerçekleşti.Şimdi 1 aylık (Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Merkez Bankası'nın 2,97'lik Haziran tahminine göre ise 6 aylık enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 39,67 olacak.Kesin oran 4 Temmuz'da belli olacak.Mayıs enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri içinde 5 aylık fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ- Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Mayıs enflasyonuna göre 5 aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu.Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2,5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7,5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7,5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.Mayıs ayı enflasyonuna baktığımızda 5 aylık oran yüzde 35,64 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 28,14 oldu.İlk 5 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7+28,14 yani yüzde 35,14 olarak gerçekleşti.Bu rakama Haziran enflasyonu da eklenecek. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentis anketi verilerine göre ise bu durumda Temmuz ayında artış oranı yüzde 39,17 olacakYapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 35,64'lük 5 aylık enflasyon gerçekleştiğinde;En düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 688 lira 20 kuruşa,6 aylık tahmine göre ise 8.927 lira 24 kuruşa çıkacak.En düşük emekli aylığı ise memurlarda 5 aylık enflasyona göre;4 bin 289 liradan 5 bin 796 lira 15 kuruşa,6 aylık enflasyon tahminine göre ise 5 bin 969 liraya çıkacak.Bağ-Kur esnafta 5 aylık enflasyona göre;2 bin 948 liradan 3 bin 998 lira 67 kuruşa,6 aylık tahmine göre ise 4 bin 117 lira 48 kuruşa çıkacak.2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 5 aylık enflasyona göre;3 bin 292 liradan 4 bin 465 lira 27 kuruşa,6 aylık tahmine göre ise 4 bin 597 lira 94 kuruşa çıkacak.2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek. Burada ek zam öncesi rakam 2.041 TL idi. Bu durumda 5 aylık artışa göre bu rakam da 2 bin 768 lira 42 kuruşa 6 aylık tahmine göre ise 2 bin 850 lira 67 kuruşa çıkacak.Bu rakam Ocak ayında olduğu gibi seyyanen artış ile yeni belirlenen taban maaşa yükseltilecek. Taban maaşların 3500-4000 lira arasında bir rakama yükseltilmesi bekleniyor.